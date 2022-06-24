SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 comentarios
Fiabilidad
193 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 160%
XMGlobal-Real 23
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 471
Transacciones Rentables:
1 933 (78.22%)
Transacciones Irrentables:
538 (21.77%)
Mejor transacción:
87.96 USD
Peor transacción:
-28.63 USD
Beneficio Bruto:
1 350.84 USD (318 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-938.04 USD (271 719 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (6.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
103.07 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.98%
Carga máxima del depósito:
36.62%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.15
Transacciones Largas:
1 335 (54.03%)
Transacciones Cortas:
1 136 (45.97%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.70 USD
Pérdidas medias:
-1.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-97.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.32 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.66%
Pronóstico anual:
56.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.63 USD
Máxima:
191.88 USD (20.10%)
Reducción relativa:
De balance:
44.52% (191.88 USD)
De fondos:
79.50% (294.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDmicro 1689
AUDCADmicro 782
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDmicro 229
AUDCADmicro 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDmicro 17K
AUDCADmicro 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.96 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +6.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -97.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


No hay comentarios
2026.01.14 03:37
No swaps are charged
2026.01.14 03:37
No swaps are charged
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 17:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
30 USD al mes
160%
0
0
USD
470
USD
193
100%
2 471
78%
95%
1.44
0.17
USD
79%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.