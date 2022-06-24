- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 470
Gewinntrades:
1 932 (78.21%)
Verlusttrades:
538 (21.78%)
Bester Trade:
87.96 USD
Schlechtester Trade:
-28.63 USD
Bruttoprofit:
1 350.66 USD (317 932 pips)
Bruttoverlust:
-938.04 USD (271 719 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (6.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.07 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
94.98%
Max deposit load:
36.62%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.15
Long-Positionen:
1 334 (54.01%)
Short-Positionen:
1 136 (45.99%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-97.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.32 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.62%
Jahresprognose:
56.07%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.63 USD
Maximaler:
191.88 USD (20.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.52% (191.88 USD)
Kapital:
79.50% (294.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1689
|AUDCADmicro
|781
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|229
|AUDCADmicro
|184
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|17K
|AUDCADmicro
|29K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +87.96 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -97.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
160%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
192
100%
2 470
78%
95%
1.43
0.17
USD
USD
79%
1:500