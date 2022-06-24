SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 avis
Fiabilité
177 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 130%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 332
Bénéfice trades:
1 824 (78.21%)
Perte trades:
508 (21.78%)
Meilleure transaction:
87.96 USD
Pire transaction:
-28.63 USD
Bénéfice brut:
1 264.66 USD (300 448 pips)
Perte brute:
-905.95 USD (261 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (6.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
103.07 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.98%
Charge de dépôt maximale:
36.62%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
1 255 (53.82%)
Courts trades:
1 077 (46.18%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
0.69 USD
Perte moyenne:
-1.78 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-97.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.32 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.27%
Prévision annuelle:
40.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.63 USD
Maximal:
191.88 USD (20.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.52% (191.88 USD)
Par fonds propres:
79.50% (294.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1625
AUDCADmicro 707
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 197
AUDCADmicro 162
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 16K
AUDCADmicro 23K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.