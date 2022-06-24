SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 inceleme
Güvenilirlik
177 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 131%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 339
Kârla kapanan işlemler:
1 830 (78.23%)
Zararla kapanan işlemler:
509 (21.76%)
En iyi işlem:
87.96 USD
En kötü işlem:
-28.63 USD
Brüt kâr:
1 266.77 USD (301 374 pips)
Brüt zarar:
-906.15 USD (261 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (6.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.07 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.98%
Maks. mevduat yükü:
36.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
1 261 (53.91%)
Satış işlemleri:
1 078 (46.09%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-1.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-97.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.32 USD (7)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.63 USD
Maksimum:
191.88 USD (20.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.52% (191.88 USD)
Varlığa göre:
79.50% (294.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1627
AUDCADmicro 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 198
AUDCADmicro 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 16K
AUDCADmicro 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.96 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


İnceleme yok
2025.09.19 06:48
2025.09.09 16:33
2025.08.25 10:14
2025.08.21 04:52
2025.08.04 11:45
2025.08.01 08:35
2025.07.07 09:15
2025.06.30 20:55
2025.06.18 10:23
2025.06.17 06:48
2025.05.25 22:16
2025.05.20 20:14
2025.05.13 11:27
2025.05.08 18:15
