- 자본
- 축소
트레이드:
2 471
이익 거래:
1 933 (78.22%)
손실 거래:
538 (21.77%)
최고의 거래:
87.96 USD
최악의 거래:
-28.63 USD
총 수익:
1 350.84 USD (318 049 pips)
총 손실:
-938.04 USD (271 719 pips)
연속 최대 이익:
35 (6.67 USD)
연속 최대 이익:
103.07 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
94.98%
최대 입금량:
36.62%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.15
롱(주식매수):
1 335 (54.03%)
숏(주식차입매도):
1 136 (45.97%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
0.70 USD
평균 손실:
-1.74 USD
연속 최대 손실:
11 (-97.19 USD)
연속 최대 손실:
-102.32 USD (7)
월별 성장률:
4.66%
연간 예측:
56.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.63 USD
최대한의:
191.88 USD (20.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.52% (191.88 USD)
자본금별:
79.50% (294.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1689
|AUDCADmicro
|782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|229
|AUDCADmicro
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|17K
|AUDCADmicro
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
160%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
193
100%
2 471
78%
95%
1.44
0.17
USD
USD
79%
1:500