Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 отзывов
Надежность
192 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 160%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 470
Прибыльных трейдов:
1 932 (78.21%)
Убыточных трейдов:
538 (21.78%)
Лучший трейд:
87.96 USD
Худший трейд:
-28.63 USD
Общая прибыль:
1 350.66 USD (317 932 pips)
Общий убыток:
-938.04 USD (271 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (6.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.07 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.98%
Макс. загрузка депозита:
36.62%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
1 334 (54.01%)
Коротких трейдов:
1 136 (45.99%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-97.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.32 USD (7)
Прирост в месяц:
4.62%
Годовой прогноз:
56.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.63 USD
Максимальная:
191.88 USD (20.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.52% (191.88 USD)
По эквити:
79.50% (294.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1689
AUDCADmicro 781
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 229
AUDCADmicro 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 17K
AUDCADmicro 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.96 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +6.67 USD
Макс. убыток в серии: -97.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


2026.01.14 03:37
No swaps are charged
2026.01.14 03:37
No swaps are charged
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 17:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
