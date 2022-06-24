- Прирост
Всего трейдов:
2 470
Прибыльных трейдов:
1 932 (78.21%)
Убыточных трейдов:
538 (21.78%)
Лучший трейд:
87.96 USD
Худший трейд:
-28.63 USD
Общая прибыль:
1 350.66 USD (317 932 pips)
Общий убыток:
-938.04 USD (271 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (6.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.07 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.98%
Макс. загрузка депозита:
36.62%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
1 334 (54.01%)
Коротких трейдов:
1 136 (45.99%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
-1.74 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-97.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.32 USD (7)
Прирост в месяц:
4.62%
Годовой прогноз:
56.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.63 USD
Максимальная:
191.88 USD (20.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.52% (191.88 USD)
По эквити:
79.50% (294.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1689
|AUDCADmicro
|781
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|229
|AUDCADmicro
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|17K
|AUDCADmicro
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.96 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +6.67 USD
Макс. убыток в серии: -97.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Нет отзывов
