Segnali / MetaTrader 4 / Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 recensioni
Affidabilità
177 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 130%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 332
Profit Trade:
1 824 (78.21%)
Loss Trade:
508 (21.78%)
Best Trade:
87.96 USD
Worst Trade:
-28.63 USD
Profitto lordo:
1 264.66 USD (300 448 pips)
Perdita lorda:
-905.95 USD (261 495 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (6.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.07 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
36.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
1 255 (53.82%)
Short Trade:
1 077 (46.18%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-97.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.32 USD (7)
Crescita mensile:
3.27%
Previsione annuale:
40.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.63 USD
Massimale:
191.88 USD (20.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.52% (191.88 USD)
Per equità:
79.50% (294.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1625
AUDCADmicro 707
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 197
AUDCADmicro 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 16K
AUDCADmicro 23K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.96 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6.67 USD
Massima perdita consecutiva: -97.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
No swaps are charged on the signal account
