- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 332
Profit Trade:
1 824 (78.21%)
Loss Trade:
508 (21.78%)
Best Trade:
87.96 USD
Worst Trade:
-28.63 USD
Profitto lordo:
1 264.66 USD (300 448 pips)
Perdita lorda:
-905.95 USD (261 495 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (6.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.07 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
36.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
1 255 (53.82%)
Short Trade:
1 077 (46.18%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-97.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.32 USD (7)
Crescita mensile:
3.27%
Previsione annuale:
40.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.63 USD
Massimale:
191.88 USD (20.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.52% (191.88 USD)
Per equità:
79.50% (294.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1625
|AUDCADmicro
|707
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|197
|AUDCADmicro
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|16K
|AUDCADmicro
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
130%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
177
100%
2 332
78%
95%
1.39
0.15
USD
USD
79%
1:500