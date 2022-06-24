SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
Suartono Novero

Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD

Suartono Novero
0 comentários
Confiabilidade
192 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 160%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 470
Negociações com lucro:
1 932 (78.21%)
Negociações com perda:
538 (21.78%)
Melhor negociação:
87.96 USD
Pior negociação:
-28.63 USD
Lucro bruto:
1 350.66 USD (317 932 pips)
Perda bruta:
-938.04 USD (271 719 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (6.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.07 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
94.98%
Depósito máximo carregado:
36.62%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
1 334 (54.01%)
Negociações curtas:
1 136 (45.99%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.70 USD
Perda média:
-1.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-97.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.32 USD (7)
Crescimento mensal:
4.62%
Previsão anual:
56.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.63 USD
Máximo:
191.88 USD (20.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.52% (191.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
79.50% (294.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDmicro 1689
AUDCADmicro 781
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDmicro 229
AUDCADmicro 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDmicro 17K
AUDCADmicro 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.96 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +6.67 USD
Máxima perda consecutiva: -97.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Starting Balance is $200

Risk 10%

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


Sem comentários
2026.01.14 03:37
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lpro v2 4770 AUDUSD AUDCAD
30 USD por mês
160%
0
0
USD
470
USD
192
100%
2 470
78%
95%
1.43
0.17
USD
79%
1:500
