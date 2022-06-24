- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 470
盈利交易:
1 932 (78.21%)
亏损交易:
538 (21.78%)
最好交易:
87.96 USD
最差交易:
-28.63 USD
毛利:
1 350.66 USD (317 932 pips)
毛利亏损:
-938.04 USD (271 719 pips)
最大连续赢利:
35 (6.67 USD)
最大连续盈利:
103.07 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.98%
最大入金加载:
36.62%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.15
长期交易:
1 334 (54.01%)
短期交易:
1 136 (45.99%)
利润因子:
1.44
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.70 USD
平均损失:
-1.74 USD
最大连续失误:
11 (-97.19 USD)
最大连续亏损:
-102.32 USD (7)
每月增长:
4.62%
年度预测:
56.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.63 USD
最大值:
191.88 USD (20.10%)
相对跌幅:
结余:
44.52% (191.88 USD)
净值:
79.50% (294.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1689
|AUDCADmicro
|781
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|229
|AUDCADmicro
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|17K
|AUDCADmicro
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.96 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +6.67 USD
最大连续亏损: -97.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Starting Balance is $200
Risk 10%
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
160%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
192
100%
2 470
78%
95%
1.43
0.17
USD
USD
79%
1:500