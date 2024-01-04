シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stone Bridge
Yu Zhang

Stone Bridge

Yu Zhang
レビュー3件
信頼性
202週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 102%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 255
利益トレード:
1 665 (73.83%)
損失トレード:
590 (26.16%)
ベストトレード:
734.38 USD
最悪のトレード:
-614.29 USD
総利益:
24 302.90 USD (406 377 pips)
総損失:
-15 992.46 USD (261 514 pips)
最大連続の勝ち:
34 (282.35 USD)
最大連続利益:
941.82 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
84.38%
最大入金額:
13.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.55
長いトレード:
882 (39.11%)
短いトレード:
1 373 (60.89%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
3.69 USD
平均利益:
14.60 USD
平均損失:
-27.11 USD
最大連続の負け:
8 (-2 964.75 USD)
最大連続損失:
-2 964.75 USD (8)
月間成長:
1.21%
年間予想:
14.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.42 USD
最大の:
3 261.31 USD (17.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (2 982.86 USD)
エクイティによる:
43.24% (8 680.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 817
GBPCAD 495
GBPAUD 381
EURSGD 319
EURGBP 129
NZDCAD 114
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 3.7K
GBPCAD 1.4K
GBPAUD 1.6K
EURSGD -793
EURGBP 959
NZDCAD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 60K
GBPCAD 24K
GBPAUD 35K
EURSGD 6.8K
EURGBP 6.5K
NZDCAD 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +734.38 USD
最悪のトレード: -614 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +282.35 USD
最大連続損失: -2 964.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
VantageInternational-Live 7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.18 × 34
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.55 × 909
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 5
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
GlobalPrime-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.79 × 53
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
RoboForex-ProCent-4
3.36 × 61
TickmillUK-Live03
3.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
4.75 × 4
VantageInternational-Live 10
4.89 × 9
13 より多く...
平均の評価:
Andrew
2829
Andrew 2024.01.04 00:18 
 

This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.

Khalif Mahamud
151
Khalif Mahamud 2023.10.03 17:53  (変更された2023.10.06 22:50) 
 

If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.

I used it with my own two ther systems and it's doing well.

Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2023.03.02 05:34  (変更された2023.03.02 08:59) 
 

I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake

and the signal not worth

2025.05.20 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 15:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 02:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
