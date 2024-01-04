- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 255
利益トレード:
1 665 (73.83%)
損失トレード:
590 (26.16%)
ベストトレード:
734.38 USD
最悪のトレード:
-614.29 USD
総利益:
24 302.90 USD (406 377 pips)
総損失:
-15 992.46 USD (261 514 pips)
最大連続の勝ち:
34 (282.35 USD)
最大連続利益:
941.82 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
84.38%
最大入金額:
13.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.55
長いトレード:
882 (39.11%)
短いトレード:
1 373 (60.89%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
3.69 USD
平均利益:
14.60 USD
平均損失:
-27.11 USD
最大連続の負け:
8 (-2 964.75 USD)
最大連続損失:
-2 964.75 USD (8)
月間成長:
1.21%
年間予想:
14.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.42 USD
最大の:
3 261.31 USD (17.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.74% (2 982.86 USD)
エクイティによる:
43.24% (8 680.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|817
|GBPCAD
|495
|GBPAUD
|381
|EURSGD
|319
|EURGBP
|129
|NZDCAD
|114
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|3.7K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPAUD
|1.6K
|EURSGD
|-793
|EURGBP
|959
|NZDCAD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|60K
|GBPCAD
|24K
|GBPAUD
|35K
|EURSGD
|6.8K
|EURGBP
|6.5K
|NZDCAD
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.18 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.26 × 155
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 308
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.55 × 909
|
ICMarketsSC-Live07
|0.58 × 1805
|
ICMarketsSC-Live24
|0.79 × 542
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.40 × 5
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.68 × 129
|
GlobalPrime-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.79 × 53
|
ATCBrokers-Live 1
|1.81 × 590
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|3.36 × 61
|
TickmillUK-Live03
|3.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|4.75 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|4.89 × 9
This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.
If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.
I used it with my own two ther systems and it's doing well.
I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake
and the signal not worth