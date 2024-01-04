- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 255
Прибыльных трейдов:
1 665 (73.83%)
Убыточных трейдов:
590 (26.16%)
Лучший трейд:
734.38 USD
Худший трейд:
-614.29 USD
Общая прибыль:
24 302.90 USD (406 377 pips)
Общий убыток:
-15 992.46 USD (261 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (282.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
941.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
84.38%
Макс. загрузка депозита:
13.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
882 (39.11%)
Коротких трейдов:
1 373 (60.89%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.69 USD
Средняя прибыль:
14.60 USD
Средний убыток:
-27.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 964.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 964.75 USD (8)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
14.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.42 USD
Максимальная:
3 261.31 USD (17.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (2 982.86 USD)
По эквити:
43.24% (8 680.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|817
|GBPCAD
|495
|GBPAUD
|381
|EURSGD
|319
|EURGBP
|129
|NZDCAD
|114
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3.7K
|GBPCAD
|1.4K
|GBPAUD
|1.6K
|EURSGD
|-793
|EURGBP
|959
|NZDCAD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|60K
|GBPCAD
|24K
|GBPAUD
|35K
|EURSGD
|6.8K
|EURGBP
|6.5K
|NZDCAD
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +734.38 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +282.35 USD
Макс. убыток в серии: -2 964.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.18 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.26 × 155
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 308
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.55 × 909
|
ICMarketsSC-Live07
|0.58 × 1805
|
ICMarketsSC-Live24
|0.79 × 542
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.40 × 5
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.68 × 129
|
GlobalPrime-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.79 × 53
|
ATCBrokers-Live 1
|1.81 × 590
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|3.36 × 61
|
TickmillUK-Live03
|3.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|4.75 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|4.89 × 9
This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.
If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.
I used it with my own two ther systems and it's doing well.
I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake
and the signal not worth