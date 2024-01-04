СигналыРазделы
Yu Zhang

Stone Bridge

Yu Zhang
3 отзыва
Надежность
202 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 102%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 255
Прибыльных трейдов:
1 665 (73.83%)
Убыточных трейдов:
590 (26.16%)
Лучший трейд:
734.38 USD
Худший трейд:
-614.29 USD
Общая прибыль:
24 302.90 USD (406 377 pips)
Общий убыток:
-15 992.46 USD (261 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (282.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
941.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
84.38%
Макс. загрузка депозита:
13.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
882 (39.11%)
Коротких трейдов:
1 373 (60.89%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
3.69 USD
Средняя прибыль:
14.60 USD
Средний убыток:
-27.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 964.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 964.75 USD (8)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
14.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.42 USD
Максимальная:
3 261.31 USD (17.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (2 982.86 USD)
По эквити:
43.24% (8 680.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 817
GBPCAD 495
GBPAUD 381
EURSGD 319
EURGBP 129
NZDCAD 114
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.7K
GBPCAD 1.4K
GBPAUD 1.6K
EURSGD -793
EURGBP 959
NZDCAD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 60K
GBPCAD 24K
GBPAUD 35K
EURSGD 6.8K
EURGBP 6.5K
NZDCAD 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +734.38 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +282.35 USD
Макс. убыток в серии: -2 964.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
VantageInternational-Live 7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.18 × 34
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.55 × 909
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 5
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
GlobalPrime-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.79 × 53
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
RoboForex-ProCent-4
3.36 × 61
TickmillUK-Live03
3.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
4.75 × 4
VantageInternational-Live 10
4.89 × 9
еще 13...
Средняя оценка:
Andrew
2829
Andrew 2024.01.04 00:18 
 

This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.

Khalif Mahamud
151
Khalif Mahamud 2023.10.03 17:53  (изменен 2023.10.06 22:50) 
 

If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.

I used it with my own two ther systems and it's doing well.

Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2023.03.02 05:34  (изменен 2023.03.02 08:59) 
 

I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake

and the signal not worth

2025.05.20 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 15:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 02:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
