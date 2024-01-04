SinyallerBölümler
Yu Zhang

Stone Bridge

3 inceleme
Güvenilirlik
185 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 92%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 099
Kârla kapanan işlemler:
1 548 (73.74%)
Zararla kapanan işlemler:
551 (26.25%)
En iyi işlem:
734.38 USD
En kötü işlem:
-614.29 USD
Brüt kâr:
23 245.55 USD (378 399 pips)
Brüt zarar:
-15 522.72 USD (246 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (282.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
941.82 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.38%
Maks. mevduat yükü:
13.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.37
Alış işlemleri:
816 (38.88%)
Satış işlemleri:
1 283 (61.12%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
15.02 USD
Ortalama zarar:
-28.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 964.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 964.75 USD (8)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
7.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.42 USD
Maksimum:
3 261.31 USD (17.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (2 982.86 USD)
Varlığa göre:
43.24% (8 680.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 764
GBPCAD 456
GBPAUD 346
EURSGD 299
EURGBP 128
NZDCAD 106
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.5K
GBPCAD 1.3K
GBPAUD 1.4K
EURSGD -910
EURGBP 948
NZDCAD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 54K
GBPCAD 20K
GBPAUD 33K
EURSGD 5.7K
EURGBP 6.4K
NZDCAD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +734.38 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +282.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 964.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
VantageInternational-Live 7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.18 × 34
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
Pepperstone-Edge12
0.55 × 909
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.40 × 5
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
GlobalPrime-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.79 × 53
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live26
2.00 × 1
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
RoboForex-ProCent-4
3.36 × 61
TickmillUK-Live03
3.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
4.75 × 4
VantageInternational-Live 10
4.89 × 9
13 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Andrew
2795
Andrew 2024.01.04 00:18 
 

This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.

Khalif Mahamud
151
Khalif Mahamud 2023.10.03 17:53  (2023.10.06 22:50 değiştirildi) 
 

If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.

I used it with my own two ther systems and it's doing well.

Amgad Ahmed Ali Megahed
2854
Amgad Ahmed Ali Megahed 2023.03.02 05:34  (2023.03.02 08:59 değiştirildi) 
 

I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake

and the signal not worth

2025.05.20 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 15:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 02:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 16:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 03:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
