- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 099
Kârla kapanan işlemler:
1 548 (73.74%)
Zararla kapanan işlemler:
551 (26.25%)
En iyi işlem:
734.38 USD
En kötü işlem:
-614.29 USD
Brüt kâr:
23 245.55 USD (378 399 pips)
Brüt zarar:
-15 522.72 USD (246 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (282.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
941.82 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.38%
Maks. mevduat yükü:
13.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.37
Alış işlemleri:
816 (38.88%)
Satış işlemleri:
1 283 (61.12%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
15.02 USD
Ortalama zarar:
-28.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 964.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 964.75 USD (8)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
7.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.42 USD
Maksimum:
3 261.31 USD (17.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (2 982.86 USD)
Varlığa göre:
43.24% (8 680.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|764
|GBPCAD
|456
|GBPAUD
|346
|EURSGD
|299
|EURGBP
|128
|NZDCAD
|106
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.5K
|GBPCAD
|1.3K
|GBPAUD
|1.4K
|EURSGD
|-910
|EURGBP
|948
|NZDCAD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|54K
|GBPCAD
|20K
|GBPAUD
|33K
|EURSGD
|5.7K
|EURGBP
|6.4K
|NZDCAD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +734.38 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +282.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 964.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.18 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.26 × 155
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 308
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.55 × 909
|
ICMarketsSC-Live07
|0.58 × 1805
|
ICMarketsSC-Live24
|0.79 × 542
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.40 × 5
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.68 × 129
|
GlobalPrime-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.79 × 53
|
ATCBrokers-Live 1
|1.81 × 590
|
ICMarketsSC-Live26
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|3.36 × 61
|
TickmillUK-Live03
|3.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|4.75 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|4.89 × 9
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
185
100%
2 099
73%
84%
1.49
3.68
USD
USD
43%
1:500
This is one of the better signals on metatrader for the time that we have had it (4 months). Trade expectancy on all pairs is reasonably high, drawdowns are low most of the time and my trade executions are as good as his. The only issue I have is that the developer doesn't answer questions which limits me from taking any serious risk with the signal.
If you know some tricks in forex, this guy is a trader but if you follow him blindly, you'll not make much.
I used it with my own two ther systems and it's doing well.
I have the Martingale EA which he is using , due to this the lot has been doubled while the DD time , he is not showing this and not replying . finally it is my mistake
and the signal not worth