トレード:
11 572
利益トレード:
11 542 (99.74%)
損失トレード:
30 (0.26%)
ベストトレード:
3.07 USD
最悪のトレード:
-0.94 USD
総利益:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
総損失:
-11.62 USD (11 601 pips)
最大連続の勝ち:
6413 (1 824.39 USD)
最大連続利益:
1 824.39 USD (6413)
シャープレシオ:
1.47
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.71%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
329.29
長いトレード:
11 572 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
245.85
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
-0.39 USD
最大連続の負け:
13 (-8.64 USD)
最大連続損失:
-8.64 USD (13)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.64 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (8.64 USD)
エクイティによる:
58.86% (1 324.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11572
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +3.07 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6413
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 824.39 USD
最大連続損失: -8.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FirewoodFX-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Money Management for Gold Quant
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
I just subscribed, I like how you trade, thanks