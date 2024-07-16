シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
レビュー1件
信頼性
207週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 572
利益トレード:
11 542 (99.74%)
損失トレード:
30 (0.26%)
ベストトレード:
3.07 USD
最悪のトレード:
-0.94 USD
総利益:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
総損失:
-11.62 USD (11 601 pips)
最大連続の勝ち:
6413 (1 824.39 USD)
最大連続利益:
1 824.39 USD (6413)
シャープレシオ:
1.47
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.71%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
329.29
長いトレード:
11 572 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
245.85
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
-0.39 USD
最大連続の負け:
13 (-8.64 USD)
最大連続損失:
-8.64 USD (13)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.64 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (8.64 USD)
エクイティによる:
58.86% (1 324.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 11572
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.07 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6413
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 824.39 USD
最大連続損失: -8.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FirewoodFX-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


平均の評価:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
