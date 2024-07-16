SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
207 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 572
Gewinntrades:
11 542 (99.74%)
Verlusttrades:
30 (0.26%)
Bester Trade:
3.07 USD
Schlechtester Trade:
-0.94 USD
Bruttoprofit:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Bruttoverlust:
-11.62 USD (11 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6413 (1 824.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 824.39 USD (6413)
Sharpe Ratio:
1.47
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.71%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
329.29
Long-Positionen:
11 572 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
245.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.64 USD (13)
Wachstum pro Monat :
4.06%
Jahresprognose:
49.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.64 USD (0.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.29% (8.64 USD)
Kapital:
58.86% (1 324.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 11572
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.07 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6413
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 824.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FirewoodFX-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Durchschnittliche Bewertung:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Smart Gold Gramasi 2939
30 USD pro Monat
225%
0
0
USD
3.3K
USD
207
100%
11 572
99%
100%
245.84
0.25
USD
59%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.