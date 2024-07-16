- Crescita
Trade:
10 556
Profit Trade:
10 552 (99.96%)
Loss Trade:
4 (0.04%)
Best Trade:
3.07 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
2 381.36 USD (2 376 157 pips)
Perdita lorda:
-0.31 USD (296 pips)
Vincite massime consecutive:
6152 (1 742.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 742.98 USD (6152)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.71%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
26456.11
Long Trade:
10 556 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7681.81
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-0.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
3.93%
Previsione annuale:
47.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.09 USD)
Per equità:
58.86% (1 324.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10556
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +3.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6152
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 742.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FirewoodFX-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Money Management for Gold Quant
https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
I just subscribed, I like how you trade, thanks