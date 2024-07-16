SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 recensione
Affidabilità
193 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 180%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 556
Profit Trade:
10 552 (99.96%)
Loss Trade:
4 (0.04%)
Best Trade:
3.07 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
2 381.36 USD (2 376 157 pips)
Perdita lorda:
-0.31 USD (296 pips)
Vincite massime consecutive:
6152 (1 742.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 742.98 USD (6152)
Indice di Sharpe:
1.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.71%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
26456.11
Long Trade:
10 556 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7681.81
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.23 USD
Perdita media:
-0.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
3.93%
Previsione annuale:
47.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.09 USD)
Per equità:
58.86% (1 324.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 10556
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6152
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 742.98 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FirewoodFX-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Valutazione media:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 07:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
