信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1条评论
可靠性
207
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 572
盈利交易:
11 542 (99.74%)
亏损交易:
30 (0.26%)
最好交易:
3.07 USD
最差交易:
-0.94 USD
毛利:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
毛利亏损:
-11.62 USD (11 601 pips)
最大连续赢利:
6413 (1 824.39 USD)
最大连续盈利:
1 824.39 USD (6413)
夏普比率:
1.47
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
3 天
采收率:
329.29
长期交易:
11 572 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
245.85
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.39 USD
最大连续失误:
13 (-8.64 USD)
最大连续亏损:
-8.64 USD (13)
每月增长:
4.06%
年度预测:
49.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.64 USD (0.25%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (8.64 USD)
净值:
58.86% (1 324.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 11572
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.07 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6413
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 824.39 USD
最大连续亏损: -8.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FirewoodFX-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


平均等级:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
