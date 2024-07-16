- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 572
盈利交易:
11 542 (99.74%)
亏损交易:
30 (0.26%)
最好交易:
3.07 USD
最差交易:
-0.94 USD
毛利:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
毛利亏损:
-11.62 USD (11 601 pips)
最大连续赢利:
6413 (1 824.39 USD)
最大连续盈利:
1 824.39 USD (6413)
夏普比率:
1.47
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
3 天
采收率:
329.29
长期交易:
11 572 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
245.85
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.39 USD
最大连续失误:
13 (-8.64 USD)
最大连续亏损:
-8.64 USD (13)
每月增长:
4.06%
年度预测:
49.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.64 USD (0.25%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (8.64 USD)
净值:
58.86% (1 324.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11572
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.07 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6413
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 824.39 USD
最大连续亏损: -8.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FirewoodFX-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Money Management for Gold Quant
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
225%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
207
100%
11 572
99%
100%
245.84
0.25
USD
USD
59%
1:500
I just subscribed, I like how you trade, thanks