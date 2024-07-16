- 자본
- 축소
트레이드:
11 597
이익 거래:
11 567 (99.74%)
손실 거래:
30 (0.26%)
최고의 거래:
3.07 USD
최악의 거래:
-0.94 USD
총 수익:
2 874.88 USD (2 868 294 pips)
총 손실:
-11.62 USD (11 601 pips)
연속 최대 이익:
6413 (1 824.39 USD)
연속 최대 이익:
1 824.39 USD (6413)
샤프 비율:
1.47
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.71%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
331.40
롱(주식매수):
11 597 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
247.41
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
0.25 USD
평균 손실:
-0.39 USD
연속 최대 손실:
13 (-8.64 USD)
연속 최대 손실:
-8.64 USD (13)
월별 성장률:
4.39%
연간 예측:
53.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.64 USD (0.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.29% (8.64 USD)
자본금별:
58.86% (1 324.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|2.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.07 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 6413
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 824.39 USD
연속 최대 손실: -8.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FirewoodFX-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Money Management for Gold Quant
https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
227%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
207
100%
11 597
99%
100%
247.40
0.25
USD
USD
59%
1:500
I just subscribed, I like how you trade, thanks