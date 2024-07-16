SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 inceleme
Güvenilirlik
193 hafta
1 / 24 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 181%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 607
Kârla kapanan işlemler:
10 603 (99.96%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (0.04%)
En iyi işlem:
3.07 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
2 397.05 USD (2 391 802 pips)
Brüt zarar:
-0.31 USD (296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6203 (1 758.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 758.67 USD (6203)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.71%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
26630.44
Alış işlemleri:
10 607 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7732.42
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.09 USD)
Varlığa göre:
58.86% (1 324.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 10607
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6203
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 758.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FirewoodFX-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Ortalama derecelendirme:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.