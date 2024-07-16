- Büyüme
İşlemler:
10 607
Kârla kapanan işlemler:
10 603 (99.96%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (0.04%)
En iyi işlem:
3.07 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
2 397.05 USD (2 391 802 pips)
Brüt zarar:
-0.31 USD (296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6203 (1 758.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 758.67 USD (6203)
Sharpe oranı:
1.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.71%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
26630.44
Alış işlemleri:
10 607 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7732.42
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.09 USD)
Varlığa göre:
58.86% (1 324.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10607
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6203
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 758.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FirewoodFX-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Money Management for Gold Quant
https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
181%
1
24
USD
USD
3.4K
USD
USD
193
100%
10 607
99%
100%
7732.41
0.23
USD
USD
59%
1:500
