Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

1 comentario
Fiabilidad
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 572
Transacciones Rentables:
11 542 (99.74%)
Transacciones Irrentables:
30 (0.26%)
Mejor transacción:
3.07 USD
Peor transacción:
-0.94 USD
Beneficio Bruto:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.62 USD (11 601 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6413 (1 824.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 824.39 USD (6413)
Ratio de Sharpe:
1.47
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.71%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
329.29
Transacciones Largas:
11 572 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
245.85
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.25 USD
Pérdidas medias:
-0.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-8.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.64 USD (13)
Crecimiento al mes:
4.06%
Pronóstico anual:
49.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.64 USD (0.25%)
Reducción relativa:
De balance:
0.29% (8.64 USD)
De fondos:
58.86% (1 324.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 11572
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 2.8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 2.8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.07 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6413
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 824.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FirewoodFX-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Evaluación media:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Smart Gold Gramasi 2939
30 USD al mes
225%
0
0
USD
3.3K
USD
207
100%
11 572
99%
100%
245.84
0.25
USD
59%
1:500
