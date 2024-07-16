SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 avis
Fiabilité
192 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 180%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 548
Bénéfice trades:
10 544 (99.96%)
Perte trades:
4 (0.04%)
Meilleure transaction:
3.07 USD
Pire transaction:
-0.09 USD
Bénéfice brut:
2 378.94 USD (2 373 728 pips)
Perte brute:
-0.31 USD (296 pips)
Gains consécutifs maximales:
6144 (1 740.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 740.56 USD (6144)
Ratio de Sharpe:
1.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.71%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
26429.22
Longs trades:
10 548 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
7674.00
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
0.23 USD
Perte moyenne:
-0.08 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.89%
Prévision annuelle:
47.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.09 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (0.09 USD)
Par fonds propres:
58.86% (1 324.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 10548
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 6144
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 740.56 USD
Perte consécutive maximale: -0.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FirewoodFX-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Note moyenne:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 07:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 07:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
