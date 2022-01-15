- 成長
- ドローダウン
トレード:
456
利益トレード:
378 (82.89%)
損失トレード:
78 (17.11%)
ベストトレード:
135.15 EUR
最悪のトレード:
-293.79 EUR
総利益:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
総損失:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
最大連続の勝ち:
75 (658.43 EUR)
最大連続利益:
658.43 EUR (75)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
29.28%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.73
長いトレード:
226 (49.56%)
短いトレード:
230 (50.44%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
4.12 EUR
平均利益:
8.84 EUR
平均損失:
-18.77 EUR
最大連続の負け:
6 (-56.31 EUR)
最大連続損失:
-327.23 EUR (2)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.98%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.62 EUR
最大の:
327.23 EUR (13.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.14% (224.63 EUR)
エクイティによる:
67.01% (791.21 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +135.15 EUR
最悪のトレード: -294 EUR
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +658.43 EUR
最大連続損失: -56.31 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
3月のこの信号の損失は、調整のエラーによるものです。
アカウントから5％のストップロスを削除するのを忘れていたので、DDの5％が閉じられたとき、すべてのポジションが閉じられました。
これは、 +2.5％があったため、3月にアカウントが-2.5％である理由を説明しています。
EAの問題はありません。ただのヒューマンエラー:)
レビューなし
