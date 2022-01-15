シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
レビュー0件
信頼性
208週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
456
利益トレード:
378 (82.89%)
損失トレード:
78 (17.11%)
ベストトレード:
135.15 EUR
最悪のトレード:
-293.79 EUR
総利益:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
総損失:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
最大連続の勝ち:
75 (658.43 EUR)
最大連続利益:
658.43 EUR (75)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
29.28%
最大入金額:
28.61%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.73
長いトレード:
226 (49.56%)
短いトレード:
230 (50.44%)
プロフィットファクター:
2.28
期待されたペイオフ:
4.12 EUR
平均利益:
8.84 EUR
平均損失:
-18.77 EUR
最大連続の負け:
6 (-56.31 EUR)
最大連続損失:
-327.23 EUR (2)
月間成長:
3.21%
年間予想:
38.98%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.62 EUR
最大の:
327.23 EUR (13.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.14% (224.63 EUR)
エクイティによる:
67.01% (791.21 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +135.15 EUR
最悪のトレード: -294 EUR
最大連続の勝ち: 75
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +658.43 EUR
最大連続損失: -56.31 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

3月のこの信号の損失は、調整のエラーによるものです。
アカウントから5％のストップロスを削除するのを忘れていたので、DDの5％が閉じられたとき、すべてのポジションが閉じられました。

これは、 +2.5％があったため、3月にアカウントが-2.5％である理由を説明しています。

EAの問題はありません。ただのヒューマンエラー:)
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Darwin Evolution TURBO MT4
999 USD/月
303%
0
0
USD
1K
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
67%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください