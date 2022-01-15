A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

A perda nesse sinal em março se deve a um erro no ajuste ....

Esqueci de remover uma perda de 5% da conta, então, quando tivemos 5% do DD, todas as posições foram fechadas ... resultando na perda de 2,5% que fizemos.



Isso explica por que a conta está em -2,5% em março, porque tivemos +2,5%.



Em nenhum caso isso é um problema com a EA, apenas um erro humano :)

