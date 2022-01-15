- Crescimento
Negociações:
456
Negociações com lucro:
378 (82.89%)
Negociações com perda:
78 (17.11%)
Melhor negociação:
135.15 EUR
Pior negociação:
-293.79 EUR
Lucro bruto:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Perda bruta:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (658.43 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
658.43 EUR (75)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
29.28%
Depósito máximo carregado:
28.61%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.73
Negociações longas:
226 (49.56%)
Negociações curtas:
230 (50.44%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
4.12 EUR
Lucro médio:
8.84 EUR
Perda média:
-18.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-56.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-327.23 EUR (2)
Crescimento mensal:
3.21%
Previsão anual:
38.98%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.62 EUR
Máximo:
327.23 EUR (13.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.14% (224.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
67.01% (791.21 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
A perda nesse sinal em março se deve a um erro no ajuste ....
Esqueci de remover uma perda de 5% da conta, então, quando tivemos 5% do DD, todas as posições foram fechadas ... resultando na perda de 2,5% que fizemos.
Isso explica por que a conta está em -2,5% em março, porque tivemos +2,5%.
Em nenhum caso isso é um problema com a EA, apenas um erro humano :)
Sem comentários
