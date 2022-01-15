SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 comentários
Confiabilidade
208 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
456
Negociações com lucro:
378 (82.89%)
Negociações com perda:
78 (17.11%)
Melhor negociação:
135.15 EUR
Pior negociação:
-293.79 EUR
Lucro bruto:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Perda bruta:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (658.43 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
658.43 EUR (75)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
29.28%
Depósito máximo carregado:
28.61%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.73
Negociações longas:
226 (49.56%)
Negociações curtas:
230 (50.44%)
Fator de lucro:
2.28
Valor esperado:
4.12 EUR
Lucro médio:
8.84 EUR
Perda média:
-18.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-56.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-327.23 EUR (2)
Crescimento mensal:
3.21%
Previsão anual:
38.98%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.62 EUR
Máximo:
327.23 EUR (13.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.14% (224.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
67.01% (791.21 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +135.15 EUR
Pior negociação: -294 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 75
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +658.43 EUR
Máxima perda consecutiva: -56.31 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ThinkMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A perda nesse sinal em março se deve a um erro no ajuste ....
Esqueci de remover uma perda de 5% da conta, então, quando tivemos 5% do DD, todas as posições foram fechadas ... resultando na perda de 2,5% que fizemos.

Isso explica por que a conta está em -2,5% em março, porque tivemos +2,5%.

Em nenhum caso isso é um problema com a EA, apenas um erro humano :)
Sem comentários
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Darwin Evolution TURBO MT4
999 USD por mês
303%
0
0
USD
1K
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
67%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.