시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 리뷰
안정성
208
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
456
이익 거래:
378 (82.89%)
손실 거래:
78 (17.11%)
최고의 거래:
135.15 EUR
최악의 거래:
-293.79 EUR
총 수익:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
총 손실:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
연속 최대 이익:
75 (658.43 EUR)
연속 최대 이익:
658.43 EUR (75)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
29.28%
최대 입금량:
28.61%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.73
롱(주식매수):
226 (49.56%)
숏(주식차입매도):
230 (50.44%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
4.12 EUR
평균 이익:
8.84 EUR
평균 손실:
-18.77 EUR
연속 최대 손실:
6 (-56.31 EUR)
연속 최대 손실:
-327.23 EUR (2)
월별 성장률:
3.21%
연간 예측:
38.98%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.62 EUR
최대한의:
327.23 EUR (13.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.14% (224.63 EUR)
자본금별:
67.01% (791.21 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +135.15 EUR
최악의 거래: -294 EUR
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +658.43 EUR
연속 최대 손실: -56.31 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

3 월 에이 신호의 손실은 조정 오류 때문입니다 ....
나는 계정에서 5% 정지 손실을 제거하는 것을 잊어 버렸습니다. 그래서 우리가 DD의 5%를 가졌을 때 모든 포지션이 폐쇄되었습니다 .... 우리가 만든 2.5%의 손실을 초래했습니다.

이것은 우리가 +2.5%가 있었기 때문에 3 월에 계정이 -2.5% 인 이유를 설명합니다.

어떠한 경우에도 EA의 문제는 인간의 오류 일뿐입니다. :)
리뷰 없음
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Darwin Evolution TURBO MT4
월별 999 USD
303%
0
0
USD
1K
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
67%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.