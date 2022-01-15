리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

3 월 에이 신호의 손실은 조정 오류 때문입니다 ....

나는 계정에서 5% 정지 손실을 제거하는 것을 잊어 버렸습니다. 그래서 우리가 DD의 5%를 가졌을 때 모든 포지션이 폐쇄되었습니다 .... 우리가 만든 2.5%의 손실을 초래했습니다.



이것은 우리가 +2.5%가 있었기 때문에 3 월에 계정이 -2.5% 인 이유를 설명합니다.



어떠한 경우에도 EA의 문제는 인간의 오류 일뿐입니다. :)

