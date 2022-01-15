- 자본
- 축소
트레이드:
456
이익 거래:
378 (82.89%)
손실 거래:
78 (17.11%)
최고의 거래:
135.15 EUR
최악의 거래:
-293.79 EUR
총 수익:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
총 손실:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
연속 최대 이익:
75 (658.43 EUR)
연속 최대 이익:
658.43 EUR (75)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
29.28%
최대 입금량:
28.61%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.73
롱(주식매수):
226 (49.56%)
숏(주식차입매도):
230 (50.44%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
4.12 EUR
평균 이익:
8.84 EUR
평균 손실:
-18.77 EUR
연속 최대 손실:
6 (-56.31 EUR)
연속 최대 손실:
-327.23 EUR (2)
월별 성장률:
3.21%
연간 예측:
38.98%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.62 EUR
최대한의:
327.23 EUR (13.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.14% (224.63 EUR)
자본금별:
67.01% (791.21 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.15 EUR
최악의 거래: -294 EUR
연속 최대 이익: 75
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +658.43 EUR
연속 최대 손실: -56.31 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
3 월 에이 신호의 손실은 조정 오류 때문입니다 ....
나는 계정에서 5% 정지 손실을 제거하는 것을 잊어 버렸습니다. 그래서 우리가 DD의 5%를 가졌을 때 모든 포지션이 폐쇄되었습니다 .... 우리가 만든 2.5%의 손실을 초래했습니다.
이것은 우리가 +2.5%가 있었기 때문에 3 월에 계정이 -2.5% 인 이유를 설명합니다.
어떠한 경우에도 EA의 문제는 인간의 오류 일뿐입니다. :)
나는 계정에서 5% 정지 손실을 제거하는 것을 잊어 버렸습니다. 그래서 우리가 DD의 5%를 가졌을 때 모든 포지션이 폐쇄되었습니다 .... 우리가 만든 2.5%의 손실을 초래했습니다.
이것은 우리가 +2.5%가 있었기 때문에 3 월에 계정이 -2.5% 인 이유를 설명합니다.
어떠한 경우에도 EA의 문제는 인간의 오류 일뿐입니다. :)
