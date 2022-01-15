- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
457
Transacciones Rentables:
379 (82.93%)
Transacciones Irrentables:
78 (17.07%)
Mejor transacción:
135.15 EUR
Peor transacción:
-293.79 EUR
Beneficio Bruto:
3 347.80 EUR (92 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (658.43 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
658.43 EUR (75)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
29.28%
Carga máxima del depósito:
28.61%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.76
Transacciones Largas:
226 (49.45%)
Transacciones Cortas:
231 (50.55%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
4.12 EUR
Beneficio medio:
8.83 EUR
Pérdidas medias:
-18.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-56.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-327.23 EUR (2)
Crecimiento al mes:
3.98%
Pronóstico anual:
48.35%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.62 EUR
Máxima:
327.23 EUR (13.01%)
Reducción relativa:
De balance:
16.14% (224.63 EUR)
De fondos:
67.01% (791.21 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|CADCHFx
|11
|EURCHFx
|11
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|CADCHFx
|69
|EURCHFx
|-42
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|CADCHFx
|1.3K
|EURCHFx
|-1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +135.15 EUR
Peor transacción: -294 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 75
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +658.43 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -56.31 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThinkMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
La pérdida en esta señal en marzo se debe a un error en el ajuste ...
Olvidé eliminar una pérdida de 5% de pérdida de la cuenta, por lo que cuando teníamos el 5% de DD, todas las posiciones estaban cerradas ... resultando en la pérdida del 2.5% que habíamos hecho.
Esto explica por qué la cuenta está en -2.5% en marzo, porque teníamos +2.5%.
En ningún caso es un problema con EA, solo un error humano :)
