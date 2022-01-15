SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 comentarios
Fiabilidad
208 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 306%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
457
Transacciones Rentables:
379 (82.93%)
Transacciones Irrentables:
78 (17.07%)
Mejor transacción:
135.15 EUR
Peor transacción:
-293.79 EUR
Beneficio Bruto:
3 347.80 EUR (92 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (658.43 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
658.43 EUR (75)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
29.28%
Carga máxima del depósito:
28.61%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.76
Transacciones Largas:
226 (49.45%)
Transacciones Cortas:
231 (50.55%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
4.12 EUR
Beneficio medio:
8.83 EUR
Pérdidas medias:
-18.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-56.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-327.23 EUR (2)
Crecimiento al mes:
3.98%
Pronóstico anual:
48.35%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.62 EUR
Máxima:
327.23 EUR (13.01%)
Reducción relativa:
De balance:
16.14% (224.63 EUR)
De fondos:
67.01% (791.21 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
CADCHFx 11
EURCHFx 11
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
CADCHFx 69
EURCHFx -42
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
CADCHFx 1.3K
EURCHFx -1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +135.15 EUR
Peor transacción: -294 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 75
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +658.43 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -56.31 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThinkMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

La pérdida en esta señal en marzo se debe a un error en el ajuste ...
Olvidé eliminar una pérdida de 5% de pérdida de la cuenta, por lo que cuando teníamos el 5% de DD, todas las posiciones estaban cerradas ... resultando en la pérdida del 2.5% que habíamos hecho.

Esto explica por qué la cuenta está en -2.5% en marzo, porque teníamos +2.5%.

En ningún caso es un problema con EA, solo un error humano :)
