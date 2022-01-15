SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
193 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 275%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
362 (83.60%)
Loss Trade:
71 (16.40%)
Best Trade:
135.15 EUR
Worst Trade:
-293.79 EUR
Profitto lordo:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Perdita lorda:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (658.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
658.43 EUR (75)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
28.28%
Massimo carico di deposito:
28.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
208 (48.04%)
Short Trade:
225 (51.96%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
4.16 EUR
Profitto medio:
8.78 EUR
Perdita media:
-19.36 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-56.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-327.23 EUR (2)
Crescita mensile:
6.27%
Previsione annuale:
76.02%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.62 EUR
Massimale:
327.23 EUR (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.14% (224.63 EUR)
Per equità:
67.01% (791.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSDx 53
EURJPYx 34
AUDCHFx 33
AUDUSDx 31
AUDJPYx 23
CHFJPYx 23
GBPJPYx 21
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 16
EURGBPx 14
EURAUDx 14
USDJPYx 13
GBPAUDx 12
EURCHFx 11
NZDCADx 10
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
EURCADx 4
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSDx 371
EURJPYx 81
AUDCHFx 222
AUDUSDx 186
AUDJPYx 117
CHFJPYx 85
GBPJPYx 103
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 86
EURGBPx 44
EURAUDx 44
USDJPYx 68
GBPAUDx 45
EURCHFx -42
NZDCADx 30
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
EURCADx 12
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSDx 6.8K
EURJPYx 1.2K
AUDCHFx 3.8K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 3.7K
CHFJPYx 2.3K
GBPJPYx 4.4K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 1.9K
EURGBPx 2.5K
EURAUDx 2K
USDJPYx 1.8K
GBPAUDx 1.9K
EURCHFx -1.2K
NZDCADx 1.6K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
EURCADx 549
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.15 EUR
Worst Trade: -294 EUR
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +658.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

La perdita su questo segnale a marzo è dovuta a un errore nella regolazione ....
Ho dimenticato di rimuovere una perdita di arresto del 5% dal conto, quindi quando avevamo il 5% di DD, tutte le posizioni erano chiuse .... con conseguente perdita del 2,5% che avevamo fatto.

Questo spiega perché il conto è al -2,5% a marzo, perché avevamo +2,5%.

In nessun caso è un problema con EA, solo un errore umano :)
