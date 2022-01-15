- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
362 (83.60%)
Loss Trade:
71 (16.40%)
Best Trade:
135.15 EUR
Worst Trade:
-293.79 EUR
Profitto lordo:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Perdita lorda:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (658.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
658.43 EUR (75)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
28.28%
Massimo carico di deposito:
28.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
208 (48.04%)
Short Trade:
225 (51.96%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
4.16 EUR
Profitto medio:
8.78 EUR
Perdita media:
-19.36 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-56.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-327.23 EUR (2)
Crescita mensile:
6.27%
Previsione annuale:
76.02%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.62 EUR
Massimale:
327.23 EUR (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.14% (224.63 EUR)
Per equità:
67.01% (791.21 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|53
|EURJPYx
|34
|AUDCHFx
|33
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|GBPJPYx
|21
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|16
|EURGBPx
|14
|EURAUDx
|14
|USDJPYx
|13
|GBPAUDx
|12
|EURCHFx
|11
|NZDCADx
|10
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|EURCADx
|4
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSDx
|371
|EURJPYx
|81
|AUDCHFx
|222
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|117
|CHFJPYx
|85
|GBPJPYx
|103
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|86
|EURGBPx
|44
|EURAUDx
|44
|USDJPYx
|68
|GBPAUDx
|45
|EURCHFx
|-42
|NZDCADx
|30
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|EURCADx
|12
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSDx
|6.8K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDCHFx
|3.8K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|3.7K
|CHFJPYx
|2.3K
|GBPJPYx
|4.4K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|1.9K
|EURGBPx
|2.5K
|EURAUDx
|2K
|USDJPYx
|1.8K
|GBPAUDx
|1.9K
|EURCHFx
|-1.2K
|NZDCADx
|1.6K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|EURCADx
|549
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.15 EUR
Worst Trade: -294 EUR
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +658.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
La perdita su questo segnale a marzo è dovuta a un errore nella regolazione ....
Ho dimenticato di rimuovere una perdita di arresto del 5% dal conto, quindi quando avevamo il 5% di DD, tutte le posizioni erano chiuse .... con conseguente perdita del 2,5% che avevamo fatto.
Questo spiega perché il conto è al -2,5% a marzo, perché avevamo +2,5%.
In nessun caso è un problema con EA, solo un errore umano :)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
275%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
193
94%
433
83%
28%
2.31
4.16
EUR
EUR
67%
1:500