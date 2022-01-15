La perdita su questo segnale a marzo è dovuta a un errore nella regolazione ....

Ho dimenticato di rimuovere una perdita di arresto del 5% dal conto, quindi quando avevamo il 5% di DD, tutte le posizioni erano chiuse .... con conseguente perdita del 2,5% che avevamo fatto.



Questo spiega perché il conto è al -2,5% a marzo, perché avevamo +2,5%.



In nessun caso è un problema con EA, solo un errore umano :)

