- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
456
Gewinntrades:
378 (82.89%)
Verlusttrades:
78 (17.11%)
Bester Trade:
135.15 EUR
Schlechtester Trade:
-293.79 EUR
Bruttoprofit:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Bruttoverlust:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (658.43 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
658.43 EUR (75)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
29.28%
Max deposit load:
28.61%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.73
Long-Positionen:
226 (49.56%)
Short-Positionen:
230 (50.44%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
4.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.84 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-56.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-327.23 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Jahresprognose:
38.98%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.62 EUR
Maximaler:
327.23 EUR (13.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.14% (224.63 EUR)
Kapital:
67.01% (791.21 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +135.15 EUR
Schlechtester Trade: -294 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 75
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +658.43 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.31 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Der Verlust dieses Signals im März ist auf einen Fehler in der Einstellung zurückzuführen.
Ich habe vergessen, einen Stop -Lust von 5% aus dem Konto zu entfernen. Als wir also 5% DD hatten, waren alle Positionen geschlossen ... was zu einem Verlust von 2,5% führte, den wir gemacht hatten.
Dies erklärt, warum das Konto im März bei -2,5% liegt, da wir +2,5% hatten.
In keinem Fall ist das ein Problem mit EA, nur ein menschlicher Fehler :)
Dies erklärt, warum das Konto im März bei -2,5% liegt, da wir +2,5% hatten.

In keinem Fall ist das ein Problem mit EA, nur ein menschlicher Fehler :)
Dies erklärt, warum das Konto im März bei -2,5% liegt, da wir +2,5% hatten.
In keinem Fall ist das ein Problem mit EA, nur ein menschlicher Fehler :)
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
303%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
EUR
67%
1:500