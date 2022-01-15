SignaleKategorien
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
208 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
456
Gewinntrades:
378 (82.89%)
Verlusttrades:
78 (17.11%)
Bester Trade:
135.15 EUR
Schlechtester Trade:
-293.79 EUR
Bruttoprofit:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Bruttoverlust:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (658.43 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
658.43 EUR (75)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
29.28%
Max deposit load:
28.61%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.73
Long-Positionen:
226 (49.56%)
Short-Positionen:
230 (50.44%)
Profit-Faktor:
2.28
Mathematische Gewinnerwartung:
4.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.84 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-56.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-327.23 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Jahresprognose:
38.98%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.62 EUR
Maximaler:
327.23 EUR (13.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.14% (224.63 EUR)
Kapital:
67.01% (791.21 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.15 EUR
Schlechtester Trade: -294 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 75
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +658.43 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.31 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Der Verlust dieses Signals im März ist auf einen Fehler in der Einstellung zurückzuführen.
Ich habe vergessen, einen Stop -Lust von 5% aus dem Konto zu entfernen. Als wir also 5% DD hatten, waren alle Positionen geschlossen ... was zu einem Verlust von 2,5% führte, den wir gemacht hatten.

Dies erklärt, warum das Konto im März bei -2,5% liegt, da wir +2,5% hatten.

In keinem Fall ist das ein Problem mit EA, nur ein menschlicher Fehler :)
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Darwin Evolution TURBO MT4
999 USD pro Monat
303%
0
0
USD
1K
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
67%
1:500
