Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Der Verlust dieses Signals im März ist auf einen Fehler in der Einstellung zurückzuführen.

Ich habe vergessen, einen Stop -Lust von 5% aus dem Konto zu entfernen. Als wir also 5% DD hatten, waren alle Positionen geschlossen ... was zu einem Verlust von 2,5% führte, den wir gemacht hatten.



Dies erklärt, warum das Konto im März bei -2,5% liegt, da wir +2,5% hatten.



In keinem Fall ist das ein Problem mit EA, nur ein menschlicher Fehler :)

