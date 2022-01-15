信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0条评论
可靠性
208
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
456
盈利交易:
378 (82.89%)
亏损交易:
78 (17.11%)
最好交易:
135.15 EUR
最差交易:
-293.79 EUR
毛利:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
毛利亏损:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
最大连续赢利:
75 (658.43 EUR)
最大连续盈利:
658.43 EUR (75)
夏普比率:
0.20
交易活动:
29.28%
最大入金加载:
28.61%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.73
长期交易:
226 (49.56%)
短期交易:
230 (50.44%)
利润因子:
2.28
预期回报:
4.12 EUR
平均利润:
8.84 EUR
平均损失:
-18.77 EUR
最大连续失误:
6 (-56.31 EUR)
最大连续亏损:
-327.23 EUR (2)
每月增长:
3.21%
年度预测:
38.98%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.62 EUR
最大值:
327.23 EUR (13.01%)
相对跌幅:
结余:
16.14% (224.63 EUR)
净值:
67.01% (791.21 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +135.15 EUR
最差交易: -294 EUR
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +658.43 EUR
最大连续亏损: -56.31 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

该信号在3月份的损失是由于调整的错误。
我忘了从帐户中删除5％的停止损失，因此，当我们将5％的DD关闭时，所有职位均已关闭。...导致我们造成的2.5％的损失。

这说明了该帐户在3月的占-2.5％，因为我们的帐户 +2.5％。

在任何情况下，EA的问题都不是人为错误:)
没有评论
