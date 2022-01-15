- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
456
盈利交易:
378 (82.89%)
亏损交易:
78 (17.11%)
最好交易:
135.15 EUR
最差交易:
-293.79 EUR
毛利:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
毛利亏损:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
最大连续赢利:
75 (658.43 EUR)
最大连续盈利:
658.43 EUR (75)
夏普比率:
0.20
交易活动:
29.28%
最大入金加载:
28.61%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.73
长期交易:
226 (49.56%)
短期交易:
230 (50.44%)
利润因子:
2.28
预期回报:
4.12 EUR
平均利润:
8.84 EUR
平均损失:
-18.77 EUR
最大连续失误:
6 (-56.31 EUR)
最大连续亏损:
-327.23 EUR (2)
每月增长:
3.21%
年度预测:
38.98%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.62 EUR
最大值:
327.23 EUR (13.01%)
相对跌幅:
结余:
16.14% (224.63 EUR)
净值:
67.01% (791.21 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +135.15 EUR
最差交易: -294 EUR
最大连续赢利: 75
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +658.43 EUR
最大连续亏损: -56.31 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
该信号在3月份的损失是由于调整的错误。
我忘了从帐户中删除5％的停止损失，因此，当我们将5％的DD关闭时，所有职位均已关闭。...导致我们造成的2.5％的损失。
这说明了该帐户在3月的占-2.5％，因为我们的帐户 +2.5％。
在任何情况下，EA的问题都不是人为错误:)
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
303%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
EUR
67%
1:500