- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
362 (83.60%)
Perte trades:
71 (16.40%)
Meilleure transaction:
135.15 EUR
Pire transaction:
-293.79 EUR
Bénéfice brut:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Perte brute:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (658.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
658.43 EUR (75)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
28.28%
Charge de dépôt maximale:
28.61%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.51
Longs trades:
208 (48.04%)
Courts trades:
225 (51.96%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
4.16 EUR
Bénéfice moyen:
8.78 EUR
Perte moyenne:
-19.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-327.23 EUR (2)
Croissance mensuelle:
6.27%
Prévision annuelle:
76.02%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.62 EUR
Maximal:
327.23 EUR (13.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.14% (224.63 EUR)
Par fonds propres:
67.01% (791.21 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|53
|EURJPYx
|34
|AUDCHFx
|33
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|GBPJPYx
|21
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|16
|EURGBPx
|14
|EURAUDx
|14
|USDJPYx
|13
|GBPAUDx
|12
|EURCHFx
|11
|NZDCADx
|10
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|EURCADx
|4
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDUSDx
|371
|EURJPYx
|81
|AUDCHFx
|222
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|117
|CHFJPYx
|85
|GBPJPYx
|103
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|86
|EURGBPx
|44
|EURAUDx
|44
|USDJPYx
|68
|GBPAUDx
|45
|EURCHFx
|-42
|NZDCADx
|30
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|EURCADx
|12
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDUSDx
|6.8K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDCHFx
|3.8K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|3.7K
|CHFJPYx
|2.3K
|GBPJPYx
|4.4K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|1.9K
|EURGBPx
|2.5K
|EURAUDx
|2K
|USDJPYx
|1.8K
|GBPAUDx
|1.9K
|EURCHFx
|-1.2K
|NZDCADx
|1.6K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|EURCADx
|549
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +135.15 EUR
Pire transaction: -294 EUR
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +658.43 EUR
Perte consécutive maximale: -56.31 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
La perte sur ce signal en mars est due à une erreur dans le réglage....
J'avais oublié de retirer un stop lose à 5% sur le compte, alors lorsque nous avons eu 5% de DD toutes les positions ont été clôturées.... entrainant la perte de 2.5% que nous avions faites.
Ce qui explique que le compte est à -2.5% en mars, car nous avions +2.5%.
En aucun cas, ce n’est un problème du EA, juste une erreur humaine :)
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
275%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
193
94%
433
83%
28%
2.31
4.16
EUR
EUR
67%
1:500