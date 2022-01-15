SignauxSections
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
193 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 275%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
362 (83.60%)
Perte trades:
71 (16.40%)
Meilleure transaction:
135.15 EUR
Pire transaction:
-293.79 EUR
Bénéfice brut:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Perte brute:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (658.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
658.43 EUR (75)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
28.28%
Charge de dépôt maximale:
28.61%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.51
Longs trades:
208 (48.04%)
Courts trades:
225 (51.96%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
4.16 EUR
Bénéfice moyen:
8.78 EUR
Perte moyenne:
-19.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-327.23 EUR (2)
Croissance mensuelle:
6.27%
Prévision annuelle:
76.02%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.62 EUR
Maximal:
327.23 EUR (13.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.14% (224.63 EUR)
Par fonds propres:
67.01% (791.21 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSDx 53
EURJPYx 34
AUDCHFx 33
AUDUSDx 31
AUDJPYx 23
CHFJPYx 23
GBPJPYx 21
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 16
EURGBPx 14
EURAUDx 14
USDJPYx 13
GBPAUDx 12
EURCHFx 11
NZDCADx 10
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
EURCADx 4
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSDx 371
EURJPYx 81
AUDCHFx 222
AUDUSDx 186
AUDJPYx 117
CHFJPYx 85
GBPJPYx 103
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 86
EURGBPx 44
EURAUDx 44
USDJPYx 68
GBPAUDx 45
EURCHFx -42
NZDCADx 30
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
EURCADx 12
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSDx 6.8K
EURJPYx 1.2K
AUDCHFx 3.8K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 3.7K
CHFJPYx 2.3K
GBPJPYx 4.4K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 1.9K
EURGBPx 2.5K
EURAUDx 2K
USDJPYx 1.8K
GBPAUDx 1.9K
EURCHFx -1.2K
NZDCADx 1.6K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
EURCADx 549
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.15 EUR
Pire transaction: -294 EUR
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +658.43 EUR
Perte consécutive maximale: -56.31 EUR

La perte sur ce signal en mars est due à une erreur dans le réglage....
J'avais oublié de retirer un stop lose à 5% sur le compte, alors lorsque nous avons eu 5% de DD toutes les positions ont été clôturées.... entrainant la perte de 2.5% que nous avions faites.

Ce qui explique que le compte est à -2.5% en mars, car nous avions +2.5%.

En aucun cas, ce n’est un problème du EA, juste une erreur humaine :)
Aucun avis
