- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
456
Прибыльных трейдов:
378 (82.89%)
Убыточных трейдов:
78 (17.11%)
Лучший трейд:
135.15 EUR
Худший трейд:
-293.79 EUR
Общая прибыль:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Общий убыток:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (658.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
658.43 EUR (75)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
29.28%
Макс. загрузка депозита:
28.61%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
226 (49.56%)
Коротких трейдов:
230 (50.44%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
4.12 EUR
Средняя прибыль:
8.84 EUR
Средний убыток:
-18.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-56.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-327.23 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.98%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.62 EUR
Максимальная:
327.23 EUR (13.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.14% (224.63 EUR)
По эквити:
67.01% (791.21 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|57
|AUDCHFx
|41
|EURJPYx
|34
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|25
|GBPJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|17
|EURAUDx
|16
|EURGBPx
|14
|USDJPYx
|14
|GBPAUDx
|12
|NZDCADx
|11
|EURCHFx
|11
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|EURCADx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSDx
|383
|AUDCHFx
|262
|EURJPYx
|81
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|126
|GBPJPYx
|106
|CHFJPYx
|85
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|90
|EURAUDx
|47
|EURGBPx
|44
|USDJPYx
|74
|GBPAUDx
|45
|NZDCADx
|36
|EURCHFx
|-42
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|EURCADx
|15
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSDx
|7.2K
|AUDCHFx
|4.4K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|4K
|GBPJPYx
|4.5K
|CHFJPYx
|2.3K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|2K
|EURAUDx
|2K
|EURGBPx
|2.5K
|USDJPYx
|2K
|GBPAUDx
|1.9K
|NZDCADx
|1.8K
|EURCHFx
|-1.2K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|EURCADx
|677
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +135.15 EUR
Худший трейд: -294 EUR
Макс. серия выигрышей: 75
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +658.43 EUR
Макс. убыток в серии: -56.31 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Потеря по этому сигналу в марте обусловлена ошибкой в корректировке ....
Я забыл удалить 5% -ной остановку от счета, поэтому, когда у нас было 5% DD, все позиции были закрыты ... приводя к потере 2,5%, которую мы сделали.
Это объясняет, почему в марте этот счет составляет -2,5%, потому что у нас было +2,5%.
Ни в коем случае не проблема с EA, просто человеческая ошибка :)
Я забыл удалить 5% -ной остановку от счета, поэтому, когда у нас было 5% DD, все позиции были закрыты ... приводя к потере 2,5%, которую мы сделали.
Это объясняет, почему в марте этот счет составляет -2,5%, потому что у нас было +2,5%.
Ни в коем случае не проблема с EA, просто человеческая ошибка :)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
303%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
EUR
67%
1:500