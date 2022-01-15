СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Darwin Evolution TURBO MT4
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 отзывов
Надежность
208 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 303%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
456
Прибыльных трейдов:
378 (82.89%)
Убыточных трейдов:
78 (17.11%)
Лучший трейд:
135.15 EUR
Худший трейд:
-293.79 EUR
Общая прибыль:
3 340.28 EUR (92 577 pips)
Общий убыток:
-1 463.67 EUR (35 686 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (658.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
658.43 EUR (75)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
29.28%
Макс. загрузка депозита:
28.61%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
226 (49.56%)
Коротких трейдов:
230 (50.44%)
Профит фактор:
2.28
Мат. ожидание:
4.12 EUR
Средняя прибыль:
8.84 EUR
Средний убыток:
-18.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-56.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-327.23 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.21%
Годовой прогноз:
38.98%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.62 EUR
Максимальная:
327.23 EUR (13.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.14% (224.63 EUR)
По эквити:
67.01% (791.21 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSDx 57
AUDCHFx 41
EURJPYx 34
AUDUSDx 31
AUDJPYx 25
GBPJPYx 23
CHFJPYx 23
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 17
EURAUDx 16
EURGBPx 14
USDJPYx 14
GBPAUDx 12
NZDCADx 11
EURCHFx 11
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
EURCADx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSDx 383
AUDCHFx 262
EURJPYx 81
AUDUSDx 186
AUDJPYx 126
GBPJPYx 106
CHFJPYx 85
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 90
EURAUDx 47
EURGBPx 44
USDJPYx 74
GBPAUDx 45
NZDCADx 36
EURCHFx -42
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
EURCADx 15
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSDx 7.2K
AUDCHFx 4.4K
EURJPYx 1.2K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4K
GBPJPYx 4.5K
CHFJPYx 2.3K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 2K
EURAUDx 2K
EURGBPx 2.5K
USDJPYx 2K
GBPAUDx 1.9K
NZDCADx 1.8K
EURCHFx -1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
EURCADx 677
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.15 EUR
Худший трейд: -294 EUR
Макс. серия выигрышей: 75
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +658.43 EUR
Макс. убыток в серии: -56.31 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Потеря по этому сигналу в марте обусловлена ​​ошибкой в ​​корректировке ....
Я забыл удалить 5% -ной остановку от счета, поэтому, когда у нас было 5% DD, все позиции были закрыты ... приводя к потере 2,5%, которую мы сделали.

Это объясняет, почему в марте этот счет составляет -2,5%, потому что у нас было +2,5%.

Ни в коем случае не проблема с EA, просто человеческая ошибка :)
Нет отзывов
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin Evolution TURBO MT4
999 USD в месяц
303%
0
0
USD
1K
EUR
208
93%
456
82%
29%
2.28
4.12
EUR
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.