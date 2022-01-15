Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Потеря по этому сигналу в марте обусловлена ​​ошибкой в ​​корректировке ....

Я забыл удалить 5% -ной остановку от счета, поэтому, когда у нас было 5% DD, все позиции были закрыты ... приводя к потере 2,5%, которую мы сделали.



Это объясняет, почему в марте этот счет составляет -2,5%, потому что у нас было +2,5%.



Ни в коем случае не проблема с EA, просто человеческая ошибка :)

