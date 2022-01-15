- Büyüme
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
362 (83.60%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (16.40%)
En iyi işlem:
135.15 EUR
En kötü işlem:
-293.79 EUR
Brüt kâr:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Brüt zarar:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (658.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
658.43 EUR (75)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
28.28%
Maks. mevduat yükü:
28.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
208 (48.04%)
Satış işlemleri:
225 (51.96%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
4.16 EUR
Ortalama kâr:
8.78 EUR
Ortalama zarar:
-19.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-327.23 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.10%
Yıllık tahmin:
61.82%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.62 EUR
Maksimum:
327.23 EUR (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.14% (224.63 EUR)
Varlığa göre:
67.01% (791.21 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSDx
|53
|EURJPYx
|34
|AUDCHFx
|33
|AUDUSDx
|31
|AUDJPYx
|23
|CHFJPYx
|23
|GBPJPYx
|21
|NZDJPYx
|21
|CADJPYx
|20
|NZDCHFx
|20
|EURUSDx
|18
|GBPUSDx
|16
|EURGBPx
|14
|EURAUDx
|14
|USDJPYx
|13
|GBPAUDx
|12
|EURCHFx
|11
|NZDCADx
|10
|CADCHFx
|10
|USDCHFx
|8
|EURNZDx
|6
|GBPCADx
|6
|GBPNZDx
|5
|GBPCHFx
|5
|EURCADx
|4
|USDCADx
|1
|AUDNZDx
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSDx
|371
|EURJPYx
|81
|AUDCHFx
|222
|AUDUSDx
|186
|AUDJPYx
|117
|CHFJPYx
|85
|GBPJPYx
|103
|NZDJPYx
|125
|CADJPYx
|76
|NZDCHFx
|78
|EURUSDx
|71
|GBPUSDx
|86
|EURGBPx
|44
|EURAUDx
|44
|USDJPYx
|68
|GBPAUDx
|45
|EURCHFx
|-42
|NZDCADx
|30
|CADCHFx
|60
|USDCHFx
|24
|EURNZDx
|39
|GBPCADx
|33
|GBPNZDx
|27
|GBPCHFx
|57
|EURCADx
|12
|USDCADx
|13
|AUDNZDx
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSDx
|6.8K
|EURJPYx
|1.2K
|AUDCHFx
|3.8K
|AUDUSDx
|4.3K
|AUDJPYx
|3.7K
|CHFJPYx
|2.3K
|GBPJPYx
|4.4K
|NZDJPYx
|3.5K
|CADJPYx
|2.6K
|NZDCHFx
|1.7K
|EURUSDx
|2.3K
|GBPUSDx
|1.9K
|EURGBPx
|2.5K
|EURAUDx
|2K
|USDJPYx
|1.8K
|GBPAUDx
|1.9K
|EURCHFx
|-1.2K
|NZDCADx
|1.6K
|CADCHFx
|1.2K
|USDCHFx
|576
|EURNZDx
|1.2K
|GBPCADx
|1K
|GBPNZDx
|1.7K
|GBPCHFx
|912
|EURCADx
|549
|USDCADx
|778
|AUDNZDx
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mart ayında bu sinyaldeki kayıp, ayarlamadaki bir hatadan kaynaklanıyor ...
Hesaptan% 5 stop kaybını kaldırmayı unuttum, bu yüzden DD'nin% 5'ine sahip olduğumuzda tüm pozisyonlar kapatıldı .... yaptığımız% 2,5 kaybına neden oldu.
Bu, hesabın Mart ayında neden% -2.5 olduğunu açıklıyor, çünkü% 2.5'imiz vardı.
Hiçbir durumda EA ile ilgili bir sorun değil, sadece bir insan hatası :)
