Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT4

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
193 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 275%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
362 (83.60%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (16.40%)
En iyi işlem:
135.15 EUR
En kötü işlem:
-293.79 EUR
Brüt kâr:
3 177.03 EUR (88 280 pips)
Brüt zarar:
-1 374.69 EUR (33 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (658.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
658.43 EUR (75)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
28.28%
Maks. mevduat yükü:
28.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
208 (48.04%)
Satış işlemleri:
225 (51.96%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
4.16 EUR
Ortalama kâr:
8.78 EUR
Ortalama zarar:
-19.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-327.23 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.10%
Yıllık tahmin:
61.82%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.62 EUR
Maksimum:
327.23 EUR (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.14% (224.63 EUR)
Varlığa göre:
67.01% (791.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSDx 53
EURJPYx 34
AUDCHFx 33
AUDUSDx 31
AUDJPYx 23
CHFJPYx 23
GBPJPYx 21
NZDJPYx 21
CADJPYx 20
NZDCHFx 20
EURUSDx 18
GBPUSDx 16
EURGBPx 14
EURAUDx 14
USDJPYx 13
GBPAUDx 12
EURCHFx 11
NZDCADx 10
CADCHFx 10
USDCHFx 8
EURNZDx 6
GBPCADx 6
GBPNZDx 5
GBPCHFx 5
EURCADx 4
USDCADx 1
AUDNZDx 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSDx 371
EURJPYx 81
AUDCHFx 222
AUDUSDx 186
AUDJPYx 117
CHFJPYx 85
GBPJPYx 103
NZDJPYx 125
CADJPYx 76
NZDCHFx 78
EURUSDx 71
GBPUSDx 86
EURGBPx 44
EURAUDx 44
USDJPYx 68
GBPAUDx 45
EURCHFx -42
NZDCADx 30
CADCHFx 60
USDCHFx 24
EURNZDx 39
GBPCADx 33
GBPNZDx 27
GBPCHFx 57
EURCADx 12
USDCADx 13
AUDNZDx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSDx 6.8K
EURJPYx 1.2K
AUDCHFx 3.8K
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 3.7K
CHFJPYx 2.3K
GBPJPYx 4.4K
NZDJPYx 3.5K
CADJPYx 2.6K
NZDCHFx 1.7K
EURUSDx 2.3K
GBPUSDx 1.9K
EURGBPx 2.5K
EURAUDx 2K
USDJPYx 1.8K
GBPAUDx 1.9K
EURCHFx -1.2K
NZDCADx 1.6K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 576
EURNZDx 1.2K
GBPCADx 1K
GBPNZDx 1.7K
GBPCHFx 912
EURCADx 549
USDCADx 778
AUDNZDx 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.15 EUR
En kötü işlem: -294 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +658.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mart ayında bu sinyaldeki kayıp, ayarlamadaki bir hatadan kaynaklanıyor ...
Hesaptan% 5 stop kaybını kaldırmayı unuttum, bu yüzden DD'nin% 5'ine sahip olduğumuzda tüm pozisyonlar kapatıldı .... yaptığımız% 2,5 kaybına neden oldu.

Bu, hesabın Mart ayında neden% -2.5 olduğunu açıklıyor, çünkü% 2.5'imiz vardı.

Hiçbir durumda EA ile ilgili bir sorun değil, sadece bir insan hatası :)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Evolution TURBO MT4
Ayda 999 USD
275%
0
0
USD
1K
EUR
193
94%
433
83%
28%
2.31
4.16
EUR
67%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.