TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
TMUSZの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり22.9500の安値と23.3000の高値で取引されました。
T-Mobile US, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TMUSZ株の現在の価格は？
T-Mobile US, Inc.の株価は本日22.9600です。-0.99%内で取引され、前日の終値は23.1900、取引量は71に達しました。TMUSZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株は配当を出しますか？
T-Mobile US, Inc.の現在の価格は22.9600です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.56%やUSDにも注目します。TMUSZの動きはライブチャートで確認できます。
TMUSZ株を買う方法は？
T-Mobile US, Inc.の株は現在22.9600で購入可能です。注文は通常22.9600または22.9630付近で行われ、71や-1.03%が市場の動きを示します。TMUSZの最新情報はライブチャートで確認できます。
TMUSZ株に投資する方法は？
T-Mobile US, Inc.への投資では、年間の値幅22.1600 - 23.9000と現在の22.9600を考慮します。注文は多くの場合22.9600や22.9630で行われる前に、-0.17%や-0.56%と比較されます。TMUSZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株の最高値は？
T-Mobile US, Inc.の過去1年の最高値は23.9000でした。22.1600 - 23.9000内で株価は大きく変動し、23.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。T-Mobile US, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株の最低値は？
T-Mobile US, Inc.(TMUSZ)の年間最安値は22.1600でした。現在の22.9600や22.1600 - 23.9000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TMUSZの動きはライブチャートで確認できます。
TMUSZの株式分割はいつ行われましたか？
T-Mobile US, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.1900、-0.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.1900
- 始値
- 23.2000
- 買値
- 22.9600
- 買値
- 22.9630
- 安値
- 22.9500
- 高値
- 23.3000
- 出来高
- 71
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- -0.17%
- 6ヶ月の変化
- -0.56%
- 1年の変化
- -0.56%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
