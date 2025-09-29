报价部分
货币 / TMUSZ
回到股票

TMUSZ: T-Mobile US, Inc.

22.9600 USD 0.2300 (0.99%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TMUSZ汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点22.9500和高点23.3000进行交易。

关注T-Mobile US, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMUSZ股票今天的价格是多少？

T-Mobile US, Inc.股票今天的定价为22.9600。它在-0.99%范围内交易，昨天的收盘价为23.1900，交易量达到71。TMUSZ的实时价格图表显示了这些更新。

T-Mobile US, Inc.股票是否支付股息？

T-Mobile US, Inc.目前的价值为22.9600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.56%和USD。实时查看图表以跟踪TMUSZ走势。

如何购买TMUSZ股票？

您可以以22.9600的当前价格购买T-Mobile US, Inc.股票。订单通常设置在22.9600或22.9630附近，而71和-1.03%显示市场活动。立即关注TMUSZ的实时图表更新。

如何投资TMUSZ股票？

投资T-Mobile US, Inc.需要考虑年度范围22.1600 - 23.9000和当前价格22.9600。许多人在以22.9600或22.9630下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TMUSZ价格图表，了解每日变化。

T-Mobile US, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-Mobile US, Inc.的最高价格是23.9000。在22.1600 - 23.9000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Mobile US, Inc.的绩效。

T-Mobile US, Inc.股票的最低价格是多少？

T-Mobile US, Inc.（TMUSZ）的最低价格为22.1600。将其与当前的22.9600和22.1600 - 23.9000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMUSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMUSZ股票是什么时候拆分的？

T-Mobile US, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.1900和-0.56%中可见。

日范围
22.9500 23.3000
年范围
22.1600 23.9000
前一天收盘价
23.1900
开盘价
23.2000
卖价
22.9600
买价
22.9630
最低价
22.9500
最高价
23.3000
交易量
71
日变化
-0.99%
月变化
-0.17%
6个月变化
-0.56%
年变化
-0.56%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值