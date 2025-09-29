TMUSZ股票今天的价格是多少？ T-Mobile US, Inc.股票今天的定价为22.9600。它在-0.99%范围内交易，昨天的收盘价为23.1900，交易量达到71。TMUSZ的实时价格图表显示了这些更新。

T-Mobile US, Inc.股票是否支付股息？ T-Mobile US, Inc.目前的价值为22.9600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.56%和USD。实时查看图表以跟踪TMUSZ走势。

如何购买TMUSZ股票？ 您可以以22.9600的当前价格购买T-Mobile US, Inc.股票。订单通常设置在22.9600或22.9630附近，而71和-1.03%显示市场活动。立即关注TMUSZ的实时图表更新。

如何投资TMUSZ股票？ 投资T-Mobile US, Inc.需要考虑年度范围22.1600 - 23.9000和当前价格22.9600。许多人在以22.9600或22.9630下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TMUSZ价格图表，了解每日变化。

T-Mobile US, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-Mobile US, Inc.的最高价格是23.9000。在22.1600 - 23.9000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Mobile US, Inc.的绩效。

T-Mobile US, Inc.股票的最低价格是多少？ T-Mobile US, Inc.（TMUSZ）的最低价格为22.1600。将其与当前的22.9600和22.1600 - 23.9000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMUSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。