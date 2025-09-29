TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
今日TMUSZ汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点22.9500和高点23.3000进行交易。
关注T-Mobile US, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMUSZ股票今天的价格是多少？
T-Mobile US, Inc.股票今天的定价为22.9600。它在-0.99%范围内交易，昨天的收盘价为23.1900，交易量达到71。TMUSZ的实时价格图表显示了这些更新。
T-Mobile US, Inc.股票是否支付股息？
T-Mobile US, Inc.目前的价值为22.9600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.56%和USD。实时查看图表以跟踪TMUSZ走势。
如何购买TMUSZ股票？
您可以以22.9600的当前价格购买T-Mobile US, Inc.股票。订单通常设置在22.9600或22.9630附近，而71和-1.03%显示市场活动。立即关注TMUSZ的实时图表更新。
如何投资TMUSZ股票？
投资T-Mobile US, Inc.需要考虑年度范围22.1600 - 23.9000和当前价格22.9600。许多人在以22.9600或22.9630下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TMUSZ价格图表，了解每日变化。
T-Mobile US, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-Mobile US, Inc.的最高价格是23.9000。在22.1600 - 23.9000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Mobile US, Inc.的绩效。
T-Mobile US, Inc.股票的最低价格是多少？
T-Mobile US, Inc.（TMUSZ）的最低价格为22.1600。将其与当前的22.9600和22.1600 - 23.9000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMUSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMUSZ股票是什么时候拆分的？
T-Mobile US, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.1900和-0.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.1900
- 开盘价
- 23.2000
- 卖价
- 22.9600
- 买价
- 22.9630
- 最低价
- 22.9500
- 最高价
- 23.3000
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- -0.17%
- 6个月变化
- -0.56%
- 年变化
- -0.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值