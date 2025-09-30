CotaçõesSeções
TMUSZ: T-Mobile US, Inc.

22.9600 USD 0.2300 (0.99%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TMUSZ para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.9500 e o mais alto foi 23.3000.

Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TMUSZ hoje?

Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) está avaliado em 22.9600. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 23.1900, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSZ em tempo real.

As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?

Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 22.9600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.56% e USD. Monitore os movimentos de TMUSZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TMUSZ?

Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) pelo preço atual 22.9600. Ordens geralmente são executadas perto de 22.9600 ou 22.9630, enquanto 71 e -1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TMUSZ?

Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.1600 - 23.9000 e o preço atual 22.9600. Muitos comparam -0.17% e -0.56% antes de enviar ordens em 22.9600 ou 22.9630. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?

O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) no último ano foi 23.9000. As ações oscilaram bastante dentro de 22.1600 - 23.9000, e a comparação com 23.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?

O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) no ano foi 22.1600. A comparação com o preço atual 22.9600 e 22.1600 - 23.9000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSZ?

No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.1900 e -0.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.9500 23.3000
Faixa anual
22.1600 23.9000
Fechamento anterior
23.1900
Open
23.2000
Bid
22.9600
Ask
22.9630
Low
22.9500
High
23.3000
Volume
71
Mudança diária
-0.99%
Mudança mensal
-0.17%
Mudança de 6 meses
-0.56%
Mudança anual
-0.56%
