TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
A taxa do TMUSZ para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.9500 e o mais alto foi 23.3000.
Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TMUSZ hoje?
Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) está avaliado em 22.9600. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 23.1900, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSZ em tempo real.
As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?
Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 22.9600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.56% e USD. Monitore os movimentos de TMUSZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TMUSZ?
Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) pelo preço atual 22.9600. Ordens geralmente são executadas perto de 22.9600 ou 22.9630, enquanto 71 e -1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TMUSZ?
Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.1600 - 23.9000 e o preço atual 22.9600. Muitos comparam -0.17% e -0.56% antes de enviar ordens em 22.9600 ou 22.9630. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?
O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) no último ano foi 23.9000. As ações oscilaram bastante dentro de 22.1600 - 23.9000, e a comparação com 23.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?
O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) no ano foi 22.1600. A comparação com o preço atual 22.9600 e 22.1600 - 23.9000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSZ?
No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.1900 e -0.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.1900
- Open
- 23.2000
- Bid
- 22.9600
- Ask
- 22.9630
- Low
- 22.9500
- High
- 23.3000
- Volume
- 71
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- -0.17%
- Mudança de 6 meses
- -0.56%
- Mudança anual
- -0.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4