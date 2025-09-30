- Übersicht
TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
Der Wechselkurs von TMUSZ hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.9500 bis zu einem Hoch von 23.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die T-Mobile US, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TMUSZ heute?
Die Aktie von T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) notiert heute bei 22.9600. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.1900 und das Handelsvolumen erreichte 71. Das Live-Chart von TMUSZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TMUSZ Dividenden?
T-Mobile US, Inc. wird derzeit mit 22.9600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TMUSZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich TMUSZ-Aktien?
Sie können Aktien von T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) zum aktuellen Kurs von 22.9600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.9600 oder 22.9630 platziert, während 71 und -1.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TMUSZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TMUSZ-Aktien?
Bei einer Investition in T-Mobile US, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.1600 - 23.9000 und der aktuelle Kurs 22.9600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.17% und -0.56%, bevor sie Orders zu 22.9600 oder 22.9630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TMUSZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?
Der höchste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) im vergangenen Jahr lag bei 23.9000. Innerhalb von 22.1600 - 23.9000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.1900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von T-Mobile US, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?
Der niedrigste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) im Laufe des Jahres betrug 22.1600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.9600 und der Spanne 22.1600 - 23.9000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TMUSZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TMUSZ statt?
T-Mobile US, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.1900 und -0.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.1900
- Eröffnung
- 23.2000
- Bid
- 22.9600
- Ask
- 22.9630
- Tief
- 22.9500
- Hoch
- 23.3000
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -0.17%
- 6-Monatsänderung
- -0.56%
- Jahresänderung
- -0.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4