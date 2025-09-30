- Aperçu
TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
Le taux de change de TMUSZ a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.9500 et à un maximum de 23.3000.
Suivez la dynamique T-Mobile US, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TMUSZ aujourd'hui ?
L'action T-Mobile US, Inc. est cotée à 22.9600 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.99%, a clôturé hier à 23.1900 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de TMUSZ présente ces mises à jour.
L'action T-Mobile US, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
T-Mobile US, Inc. est actuellement valorisé à 22.9600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TMUSZ.
Comment acheter des actions TMUSZ ?
Vous pouvez acheter des actions T-Mobile US, Inc. au cours actuel de 22.9600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.9600 ou de 22.9630, le 71 et le -1.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TMUSZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TMUSZ ?
Investir dans T-Mobile US, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.1600 - 23.9000 et le prix actuel 22.9600. Beaucoup comparent -0.17% et -0.56% avant de passer des ordres à 22.9600 ou 22.9630. Consultez le graphique du cours de TMUSZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus élevé de T-Mobile US, Inc. l'année dernière était 23.9000. Au cours de 22.1600 - 23.9000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de T-Mobile US, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus bas de T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) sur l'année a été 22.1600. Sa comparaison avec 22.9600 et 22.1600 - 23.9000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TMUSZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TMUSZ a-t-elle été divisée ?
T-Mobile US, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.1900 et -0.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.1900
- Ouverture
- 23.2000
- Bid
- 22.9600
- Ask
- 22.9630
- Plus Bas
- 22.9500
- Plus Haut
- 23.3000
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- -0.17%
- Changement à 6 Mois
- -0.56%
- Changement Annuel
- -0.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4