TMUSZ: T-Mobile US, Inc.

22.9600 USD 0.2300 (0.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMUSZ ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.9500 e ad un massimo di 23.3000.

Segui le dinamiche di T-Mobile US, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TMUSZ oggi?

Oggi le azioni T-Mobile US, Inc. sono prezzate a 22.9600. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 23.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TMUSZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni T-Mobile US, Inc. pagano dividendi?

T-Mobile US, Inc. è attualmente valutato a 22.9600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TMUSZ.

Come acquistare azioni TMUSZ?

Puoi acquistare azioni T-Mobile US, Inc. al prezzo attuale di 22.9600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.9600 o 22.9630, mentre 71 e -1.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TMUSZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TMUSZ?

Investire in T-Mobile US, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.1600 - 23.9000 e il prezzo attuale 22.9600. Molti confrontano -0.17% e -0.56% prima di effettuare ordini su 22.9600 o 22.9630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TMUSZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo massimo di T-Mobile US, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.9000. All'interno di 22.1600 - 23.9000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di T-Mobile US, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo più basso di T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) nel corso dell'anno è stato 22.1600. Confrontandolo con gli attuali 22.9600 e 22.1600 - 23.9000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TMUSZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TMUSZ?

T-Mobile US, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.1900 e -0.56%.

Intervallo Giornaliero
22.9500 23.3000
Intervallo Annuale
22.1600 23.9000
Chiusura Precedente
23.1900
Apertura
23.2000
Bid
22.9600
Ask
22.9630
Minimo
22.9500
Massimo
23.3000
Volume
71
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
-0.17%
Variazione Semestrale
-0.56%
Variazione Annuale
-0.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4