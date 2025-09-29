- Обзор рынка
TMUSZ: T-Mobile US, Inc.
Курс TMUSZ за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0100, а максимальная — 23.3000.
Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMUSZ сегодня?
T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) сегодня оценивается на уровне 23.0100. Инструмент торгуется в пределах -0.78%, вчерашнее закрытие составило 23.1900, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 23.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения TMUSZ на графике в реальном времени.
Как купить акции TMUSZ?
Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) по текущей цене 23.0100. Ордера обычно размещаются около 23.0100 или 23.0130, тогда как 39 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMUSZ?
Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.1600 - 23.9000 и текущей цены 23.0100. Многие сравнивают 0.04% и -0.35% перед размещением ордеров на 23.0100 или 23.0130. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) за последний год составила 23.9000. Акции заметно колебались в пределах 22.1600 - 23.9000, сравнение с 23.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) за год составила 22.1600. Сравнение с текущими 23.0100 и 22.1600 - 23.9000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMUSZ?
В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.1900 и -0.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.1900
- Open
- 23.2000
- Bid
- 23.0100
- Ask
- 23.0130
- Low
- 23.0100
- High
- 23.3000
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -0.35%
- Годовое изменение
- -0.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%