TMUSZ: T-Mobile US, Inc.

23.0100 USD 0.1800 (0.78%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMUSZ за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0100, а максимальная — 23.3000.

Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMUSZ сегодня?

T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) сегодня оценивается на уровне 23.0100. Инструмент торгуется в пределах -0.78%, вчерашнее закрытие составило 23.1900, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?

T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 23.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.35% и USD. Отслеживайте движения TMUSZ на графике в реальном времени.

Как купить акции TMUSZ?

Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) по текущей цене 23.0100. Ордера обычно размещаются около 23.0100 или 23.0130, тогда как 39 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMUSZ?

Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.1600 - 23.9000 и текущей цены 23.0100. Многие сравнивают 0.04% и -0.35% перед размещением ордеров на 23.0100 или 23.0130. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) за последний год составила 23.9000. Акции заметно колебались в пределах 22.1600 - 23.9000, сравнение с 23.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSZ) за год составила 22.1600. Сравнение с текущими 23.0100 и 22.1600 - 23.9000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMUSZ?

В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.1900 и -0.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.0100 23.3000
Годовой диапазон
22.1600 23.9000
Предыдущее закрытие
23.1900
Open
23.2000
Bid
23.0100
Ask
23.0130
Low
23.0100
High
23.3000
Объем
39
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-0.35%
Годовое изменение
-0.35%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.