通貨 / SYPR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SYPR: Sypris Solutions Inc
2.33 USD 0.12 (5.43%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYPRの今日の為替レートは、5.43%変化しました。日中、通貨は1あたり2.14の安値と2.38の高値で取引されました。
Sypris Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYPR News
- Sypris Electronics secures follow-on contract for missile program modules
- Sypris Incurs Loss in Q2 Due to Tariffs, Secures Major Defense Contracts
- Evercore ISI initiates coverage on Sykes Enterprises stock with Outperform rating
- Sypris Electronics secures subsea communications contracts
- Sypris Technologies inks long-term deal to supply EV drivetrain parts
- Sypris Reports First Quarter Results
1日のレンジ
2.14 2.38
1年のレンジ
1.30 3.72
- 以前の終値
- 2.21
- 始値
- 2.14
- 買値
- 2.33
- 買値
- 2.63
- 安値
- 2.14
- 高値
- 2.38
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- 5.43%
- 1ヶ月の変化
- 19.49%
- 6ヶ月の変化
- 42.07%
- 1年の変化
- 42.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K