SYPR: Sypris Solutions Inc
2.31 USD 0.02 (0.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYPR hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.22 bis zu einem Hoch von 2.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sypris Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.22 2.34
Jahresspanne
1.30 3.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.33
- Eröffnung
- 2.27
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Tief
- 2.22
- Hoch
- 2.34
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 18.46%
- 6-Monatsänderung
- 40.85%
- Jahresänderung
- 40.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K