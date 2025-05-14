통화 / SYPR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SYPR: Sypris Solutions Inc
2.34 USD 0.01 (0.43%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SYPR 환율이 오늘 0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.22이고 고가는 2.35이었습니다.
Sypris Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYPR News
- Sypris Electronics secures follow-on contract for missile program modules
- Sypris Incurs Loss in Q2 Due to Tariffs, Secures Major Defense Contracts
- Evercore ISI initiates coverage on Sykes Enterprises stock with Outperform rating
- Sypris Electronics secures subsea communications contracts
- Sypris Technologies inks long-term deal to supply EV drivetrain parts
- Sypris Reports First Quarter Results
일일 변동 비율
2.22 2.35
년간 변동
1.30 3.72
- 이전 종가
- 2.33
- 시가
- 2.27
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- 저가
- 2.22
- 고가
- 2.35
- 볼륨
- 75
- 일일 변동
- 0.43%
- 월 변동
- 20.00%
- 6개월 변동
- 42.68%
- 년간 변동율
- 42.68%
20 9월, 토요일