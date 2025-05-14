CotationsSections
Devises / SYPR
Retour à Actions

SYPR: Sypris Solutions Inc

2.34 USD 0.01 (0.43%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SYPR a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.22 et à un maximum de 2.35.

Suivez la dynamique Sypris Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYPR Nouvelles

Range quotidien
2.22 2.35
Range Annuel
1.30 3.72
Clôture Précédente
2.33
Ouverture
2.27
Bid
2.34
Ask
2.64
Plus Bas
2.22
Plus Haut
2.35
Volume
75
Changement quotidien
0.43%
Changement Mensuel
20.00%
Changement à 6 Mois
42.68%
Changement Annuel
42.68%
20 septembre, samedi