SYPR: Sypris Solutions Inc
2.25 USD 0.03 (1.35%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYPR за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.16, а максимальная — 2.36.
Следите за динамикой Sypris Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SYPR
Дневной диапазон
2.16 2.36
Годовой диапазон
1.30 3.72
- Предыдущее закрытие
- 2.22
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Low
- 2.16
- High
- 2.36
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 15.38%
- 6-месячное изменение
- 37.20%
- Годовое изменение
- 37.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.