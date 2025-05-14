Valute / SYPR
SYPR: Sypris Solutions Inc
2.34 USD 0.01 (0.43%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYPR ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.35.
Segui le dinamiche di Sypris Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SYPR News
- Sypris Electronics secures follow-on contract for missile program modules
- Sypris Incurs Loss in Q2 Due to Tariffs, Secures Major Defense Contracts
- Evercore ISI initiates coverage on Sykes Enterprises stock with Outperform rating
- Sypris Electronics secures subsea communications contracts
- Sypris Technologies inks long-term deal to supply EV drivetrain parts
- Sypris Reports First Quarter Results
Intervallo Giornaliero
2.22 2.35
Intervallo Annuale
1.30 3.72
- Chiusura Precedente
- 2.33
- Apertura
- 2.27
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.22
- Massimo
- 2.35
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 0.43%
- Variazione Mensile
- 20.00%
- Variazione Semestrale
- 42.68%
- Variazione Annuale
- 42.68%
21 settembre, domenica