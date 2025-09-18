通貨 / SPSM
SPSM: SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
46.66 USD 0.51 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPSMの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり46.58の安値と47.19の高値で取引されました。
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
46.58 47.19
1年のレンジ
34.79 50.02
- 以前の終値
- 47.17
- 始値
- 47.19
- 買値
- 46.66
- 買値
- 46.96
- 安値
- 46.58
- 高値
- 47.19
- 出来高
- 2.036 K
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- 2.82%
- 6ヶ月の変化
- 14.76%
- 1年の変化
- 2.84%
21 9月, 日曜日