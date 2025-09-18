クォートセクション
通貨 / SPSM
SPSM: SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

46.66 USD 0.51 (1.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPSMの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり46.58の安値と47.19の高値で取引されました。

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
46.58 47.19
1年のレンジ
34.79 50.02
以前の終値
47.17
始値
47.19
買値
46.66
買値
46.96
安値
46.58
高値
47.19
出来高
2.036 K
1日の変化
-1.08%
1ヶ月の変化
2.82%
6ヶ月の変化
14.76%
1年の変化
2.84%
21 9月, 日曜日