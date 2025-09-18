FiyatlarBölümler
Dövizler / SPSM
SPSM: SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

46.66 USD 0.51 (1.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPSM fiyatı bugün -1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.58 ve Yüksek fiyatı olarak 47.19 aralığında işlem gördü.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46.58 47.19
Yıllık aralık
34.79 50.02
Önceki kapanış
47.17
Açılış
47.19
Satış
46.66
Alış
46.96
Düşük
46.58
Yüksek
47.19
Hacim
2.036 K
Günlük değişim
-1.08%
Aylık değişim
2.82%
6 aylık değişim
14.76%
Yıllık değişim
2.84%
21 Eylül, Pazar