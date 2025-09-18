Währungen / SPSM
SPSM: SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
46.66 USD 0.51 (1.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPSM hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.58 bis zu einem Hoch von 47.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPSM News
Tagesspanne
46.58 47.19
Jahresspanne
34.79 50.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.17
- Eröffnung
- 47.19
- Bid
- 46.66
- Ask
- 46.96
- Tief
- 46.58
- Hoch
- 47.19
- Volumen
- 2.036 K
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- 14.76%
- Jahresänderung
- 2.84%
21 September, Sonntag