SPSM: SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

46.66 USD 0.51 (1.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPSM a changé de -1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.58 et à un maximum de 47.19.

Suivez la dynamique SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.58 47.19
Range Annuel
34.79 50.02
Clôture Précédente
47.17
Ouverture
47.19
Bid
46.66
Ask
46.96
Plus Bas
46.58
Plus Haut
47.19
Volume
2.036 K
Changement quotidien
-1.08%
Changement Mensuel
2.82%
Changement à 6 Mois
14.76%
Changement Annuel
2.84%
