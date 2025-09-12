通貨 / SNPS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SNPS: Synopsys Inc
480.11 USD 54.71 (12.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNPSの今日の為替レートは、12.86%変化しました。日中、通貨は1あたり448.00の安値と483.22の高値で取引されました。
Synopsys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNPS News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Here's Why Shares in Synopsys Soared Today
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- シノプシス株、チップセクターの進展で上昇
- Synopsys shares rise on chip sector developments
- What's a Fair Price for Synopsys Stock?
- Synopsys, Inc. (SNPS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- The AI Supply Chain's Hidden Profit Centers: 3 Stocks Powering the Revolution
- This Technology Stock Just Crashed 35% in 1 Day. Time to Buy?
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- シノプシスの取締役、148,903ドル相当の株式を購入
- Painter buys Synopsys (SNPS) shares worth $148,903
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Synopsys: Falling Knife Or Buying Opportunity? (NASDAQ:SNPS)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Should You Buy Synopsys Stock on the Dip?
- Investing.comの今週の注目銘柄
- Investing.com’s stocks of the week
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
1日のレンジ
448.00 483.22
1年のレンジ
365.76 651.65
- 以前の終値
- 425.40
- 始値
- 461.00
- 買値
- 480.11
- 買値
- 480.41
- 安値
- 448.00
- 高値
- 483.22
- 出来高
- 19.434 K
- 1日の変化
- 12.86%
- 1ヶ月の変化
- -18.49%
- 6ヶ月の変化
- 11.62%
- 1年の変化
- -5.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K