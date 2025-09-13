Devises / SNPS
SNPS: Synopsys Inc
495.50 USD 15.39 (3.21%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNPS a changé de 3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 475.27 et à un maximum de 498.00.
Suivez la dynamique Synopsys Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
475.27 498.00
Range Annuel
365.76 651.65
- Clôture Précédente
- 480.11
- Ouverture
- 480.01
- Bid
- 495.50
- Ask
- 495.80
- Plus Bas
- 475.27
- Plus Haut
- 498.00
- Volume
- 10.375 K
- Changement quotidien
- 3.21%
- Changement Mensuel
- -15.88%
- Changement à 6 Mois
- 15.20%
- Changement Annuel
- -2.29%
20 septembre, samedi