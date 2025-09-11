КотировкиРазделы
SNPS: Synopsys Inc

425.97 USD 6.77 (1.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNPS за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 417.00, а максимальная — 427.37.

Следите за динамикой Synopsys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SNPS

Дневной диапазон
417.00 427.37
Годовой диапазон
365.76 651.65
Предыдущее закрытие
419.20
Open
420.55
Bid
425.97
Ask
426.27
Low
417.00
High
427.37
Объем
6.159 K
Дневное изменение
1.61%
Месячное изменение
-27.69%
6-месячное изменение
-0.96%
Годовое изменение
-16.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.