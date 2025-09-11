Валюты / SNPS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNPS: Synopsys Inc
425.97 USD 6.77 (1.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNPS за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 417.00, а максимальная — 427.37.
Следите за динамикой Synopsys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNPS
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Директор Synopsys приобрел акции компании на сумму $148 903
- Painter buys Synopsys (SNPS) shares worth $148,903
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Synopsys: Falling Knife Or Buying Opportunity? (NASDAQ:SNPS)
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Should You Buy Synopsys Stock on the Dip?
- Акции недели от Investing.com
- Investing.com’s stocks of the week
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Synopsys: Hurt By Design Issues (NASDAQ:SNPS)
- Why Shares in Synopsys Tumbled This Week
- Synopsys: Load Up While The Market Ignores (SNPS)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.36%
- Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,36%
- Why Synopsys Stock Bounced Higher Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Company News for Sep 11, 2025
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- Wall St hits record highs as rate cut bets intact after inflation data
Дневной диапазон
417.00 427.37
Годовой диапазон
365.76 651.65
- Предыдущее закрытие
- 419.20
- Open
- 420.55
- Bid
- 425.97
- Ask
- 426.27
- Low
- 417.00
- High
- 427.37
- Объем
- 6.159 K
- Дневное изменение
- 1.61%
- Месячное изменение
- -27.69%
- 6-месячное изменение
- -0.96%
- Годовое изменение
- -16.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.